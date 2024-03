KI-Profiteur

Die hohe Nachfrage nach KI-Anwendungen trieb die Aktie des US-Chipdesigners NVIDIA zuletzt bis auf ungeahnte Höhen. Nun kratzt der Tech-Titel erstmals an der Marke von 1.000 US-Dollar.

• NVIDIA profitiert von KI-Hype

• Ein Rekordhoch jagt das nächste

• Bernstein rechnet mit 1.000er-Kurs

NVIDIA-Aktie im Höhenrausch

Die NVIDIA-Aktie scheint kein Halten mehr zu kennen. Die als KI-Gewinner geltende Aktie des US-amerikanischen Chipdesigners konnte im vergangenen Jahr an der NASDAQ ein Plus von 237 Prozent verzeichnen. Und auch im aktuellen Börsenjahr legte die Aktie bereits um 87,13 Prozent zu. Mit einem Schlusskurs von 926,69 US-Dollar verbuchte die NVIDIA-Aktie am gestrigen Donnerstag den sechsten Gewinntag in Folge. Bei 927,45 US-Dollar schob sich der Anteilsschein außerdem auf ein neues Rekordhoch. Und auch im Freitagshandel dürfte es weiter aufwärts gehen. Zeitweise gewinnt die NVIDIA-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel 3,17 Prozent auf 956,11 US-Dollar. Damit nähert sich das Papier auch in zügigem Tempo der Marke von 1.000 US-Dollar.

Bernstein verpasst NVIDIA-Aktie Kursziel von 1.000 US-Dollar

Bis die runde Marke fällt, dürfte es Experten des US-Analysehauses Bernstein zufolge nur noch eine Frage der Zeit sein. Ende Februar hob Analyst Stacy Rasgon das Kursziel für NVIDIA von zuvor 700 auf 1.000 US-Dollar. Die Einstufung beließ er auf "Outperform". Der Grund: Im vergangenen Jahresviertel übertraf der Chip-Riese die Erwartungen der Wall Street deutlich. Rasgon zufolge seien die finanziellen Kennzahlen in der NVIDIA-Bilanz beeindruckend ausgefallen - und das, obwohl die Erwartungen des Marktes bereits hoch angesetzt waren.

Redaktion finanzen.net