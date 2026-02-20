KI-Riese legt Bilanz vor

NVIDIA hat am Mittwoch nachbörslich die Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel und das Geschäftsjahr 2026 präsentiert, auf die Anleger bereits mit Spannung gewartet hatten.

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns NVIDIA allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 2026 erzielte NVIDIA einen Gewinn je Aktie von 1,62 US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,54 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das EPS des Chip-Herstellers noch 0,89 US-Dollar betragen.

Der Umsatz lag im letzten Jahresviertel bei 68 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten prognostiziert, dass NVIDIA 66,12 Milliarden US-Dollar umsetzen würde, nach 39,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

So fiel NVIDIAs Geschäftsjahr aus

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte der Chip-Hersteller einen Gewinn von 4,77 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im vorangegangenen Geschäftsjahr bei 2,99 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Analysten hatten hier einen Gewinnanstieg auf 4,7 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Jahresumsatz des US-Konzerns belief sich daneben auf 215,93 Milliarden US-Dollar, nach 130,49 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten den NVIDIA-Umsatz für 2025 zuvor auf 213,87 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Angst vor KI-Blase an der Börse

Chipsysteme von NVIDIA wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz. Sie werden sowohl für das aufwendige Training von KI-Modellen für Chatbots wie etwa ChatGPT eingesetzt - als auch beim Betrieb solcher Software. Die NVIDIA-Ergebnisse sind damit zu einem Gradmesser für den Zustand der KI-Industrie geworden.

In den vergangenen Monaten flammte an den Börsen immer wieder mal die Sorge auf, dass die großen Erwartungen an das zukünftige Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen geführt haben könnten.

Ausblick über Erwartungen

NVIDIA widerlegte die Zweifler nun erneut mit einer Prognose für das laufende Vierteljahr, die über den Erwartungen der Analysten liegt. Nvidia rechnet mit 78 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer möglichen Abweichung von zwei Prozent nach oben oder unten. Experten hatten im Schnitt mit einer Prognose von rund 73 Milliarden Dollar gerechnet.

Das Geschäft mit Rechenzentren erwirtschaftet inzwischen gut 90 Prozent der NVIDIA-Erlöse. Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die NVIDIA-Aktie zeitweise 3,14 Prozent fester bei 201.71 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net mit dpa (AFX)