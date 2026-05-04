KI-Riese mit Zahlen

Die Zahlen von Palantir waren am Markt mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des KI-Riesen für das erste Quartal aus.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat der KI-Konzern Palantir MEHR verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,08 US-Dollar auf 0,34 US-Dollar und war damit höher als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 0,277 US-Dollar gelegen.

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Der Umsatz zog unterdessen von 883,86 Millionen US-Dollar auf 1.632,58 Millionen US-Dollar an, Analysten hatten hier Erlöse von 1.542,34 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Palantir-Aktie zeigte sich nachbörslich an der NASDAQ 2,70 Prozent schwächer bei 142,09 US-Dollar.



Claudia Stephan, Thomas Zoller, Julia Walter, Redaktion finanzen.net