KI-Riesen

Nach der jüngsten KI-Rally tun sich Halbleiterwerte am Donnerstag auch in Europa schwer.

Am Vorabend konnte der NASDAQ 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stan, die Aktie bricht auch vorbörslich zweistellig ein, auch wenn erste Analysten ihre Kursziele bereits angehoben haben. Dazu gehört James Schneider von Goldman Sachs, der auch 2027 mit starker Umsatzdynamik durch das KI-Geschäft rechnet. Mit den Zielen für das zweite Halbjahr 2026 sei Broadcom allerdings zunächst an exorbitanten Erwartungen gescheitert.

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Broadcom-Aktien hatten erst am Mittwoch in den USA ein Rekordhoch erreicht nach 43 Prozent Jahresplus. Damit stehen sie deutlich im Schatten beispielsweise der mehr als verdreifachten Marvell Technology, die NVIDIA-Chef Jensen Huang jüngst als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte. Auch bei ihnen blieb am Mittwoch nur ein kleiner Teil des Tagesgewinns übrig.

Europas Highflyer STMicroelectronics, ASML und Infineon ließen am Donnerstag ebenfalls Federn. ASML war tags zuvor zur wertvollsten Aktie Europas aller Zeiten avanciert. So ging es für STMicro an der EURONEXT bis Handelsende 2,584 Prozent auf 66,72 Euro nach unten. ASML konnte im Handelsverlauf ins Plus drehen und schloss 0,862 Prozent höher bei 1.498,00 Euro. Im XETRA-Handel ging es für Infineon unterdessen 3,35 Prozent auf 85,05 Euro abwärts.

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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)