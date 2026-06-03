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KI-Riesen

Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen

04.06.26 08:48 Uhr
Halbleiter-Aktien im Check: Infineon, STMicro & ASML vor Bewährungsprobe | finanzen.net

Nach der jüngsten KI-Rally tun sich Halbleiterwerte am Donnerstag auch in Europa schwer.

Werte in diesem Artikel
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ASML NV
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Broadcom
369,95 EUR -50,25 EUR -11,96%
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Infineon AG
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STMicroelectronics N.V.
67,63 EUR -1,37 EUR -1,99%
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Am Vorabend konnte der NASDAQ 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stand.

Auf der Handelsplattform Tradegate gibt es in der Branche daher mehr oder minder deutliche Gewinnmitnahmen. Für Broadcom selbst geht es um gut 13 Prozent abwärts im Vergleich zum Nasdaq-Schlusskurs, auch wenn erste Analysten ihre Kursziele bereits angehoben haben. Dazu gehört James Schneider von Goldman Sachs, der auch 2027 mit starker Umsatzdynamik durch das KI-Geschäft rechnet. Mit den Zielen für das zweite Halbjahr 2026 sei Broadcom allerdings zunächst an exorbitanten Erwartungen gescheitert.

Broadcom-Aktien hatten erst am Mittwoch in den USA ein Rekordhoch erreicht nach 43 Prozent Jahresplus. Damit stehen sie deutlich im Schatten beispielsweise der mehr als verdreifachten Marvell Technology, die NVIDIA-Chef Jensen Huang jüngst als "nächstes Billionen-Unternehmen" bezeichnet hatte. Auch bei ihnen blieb am Mittwoch nur ein kleiner Teil des Tagesgewinns übrig.

Europas Highflyer STMicroelectronics, ASML und Infineon ließen am Donnerstagmorgen auf Tradegate ebenfalls Federn. ASML war tags zuvor zur wertvollsten Aktie Europas aller Zeiten avanciert.

/ag/ajx/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, 360b / Shutterstock.com

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