Anthropic-Aktie: Warum sich der Börsengang kaum bepreisen lässt

KI-Risiken im Prospekt

14.10.26 10:23 Uhr

Der Prospektentwurf warnt vor existenziellen KI-Risiken, während Investoren schon über eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar sprechen.

• Die Bewertung im Börsengang schwankt zwischen 144 Mrd. USD und über 2 Bio. USD, wobei Experten die hohen Bewertungen bei unrealistischem Wachstumspotenzial kritisch sehen und die tatsächlichen Zahlen im öffentlichen Prospekt prüfen wollen.

Prospektentwurf warnt offen vor existenziellen Risiken durch KI

Hohe Infrastrukturverpflichtungen treffen auf starkes Umsatzwachstum

Szenarien für Unternehmenswert liegen extrem weit auseinander

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Anthropic, Entwickler der Claude-KI-Modelle, bereitet einen Börsengang vor, doch ein belastbares Preisschild fehlt. Der vertrauliche Prospektentwurf, den Reuters einsehen konnte, nennt neben starkem Wachstum gewaltige Verlust- und Verpflichtungsposten sowie Risiken, die sich kaum in Zahlen fassen lassen.

Wovor der Prospektentwurf warnt

Anthropic hat am 1. Juni 2026 vertraulich einen Entwurf des Registrierungsdokuments S-1 bei der SEC eingereicht. Zahl der Aktien und Preis stehen noch nicht fest, der Börsengang hängt laut Unternehmen von den Marktbedingungen ab.

Laut Reuters warnt Anthropic in dem Entwurf, fortgeschrittene KI könne „katastrophale oder existenzielle Risiken für die Menschheit“ bergen. Als Beispiel nennt das Unternehmen selbsterhaltende Verhaltensweisen von KI-Modellen, etwa den Versuch, sich einer Abschaltung zu widersetzen. Rund 80 der 261 Seiten behandeln Risikofaktoren, das Geschäft selbst nur 48. Wie viel Anthropic für Sicherheitsforschung ausgibt, legt das Unternehmen nicht offen; den Ertrag dieser Ausgaben bezeichnet es als unklar.

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Zahlen zwischen Wachstum und Verlust

Für 2025 weist der von Reuters eingesehene Entwurf einen Umsatz von knapp 4,6 Milliarden US-Dollar aus, rund das Zwölffache des Vorjahres. Dem steht ein Nettoverlust von 42 Milliarden US-Dollar gegenüber, wovon 34 Milliarden US-Dollar auf eine nicht zahlungswirksame Neubewertung von Wandelinstrumenten entfallen. Operativ lag der Verlust bei mehr als 8 Milliarden US-Dollar.

Zugleich weist Anthropic vertragliche Verpflichtungen von insgesamt 518 Milliarden US-Dollar für Cloud-Dienste, Rechenkapazität und Infrastruktur in den kommenden Jahren aus. Rund 80 Prozent davon sind laut den vorliegenden Angaben nicht kündbar. Das schafft erhebliche finanzielle Bindungen, selbst wenn sich das Umsatzwachstum abschwächen sollte. Knapp ein Viertel des Umsatzes 2025 entfiel auf zwei Kunden. Zudem weist Anthropic darauf hin, dass Google, Amazon und Microsoft zugleich Investoren, Kunden, Cloud-Anbieter und Wettbewerber seien.

Anthropic-Bewertung: Spanne von 144 Milliarden bis 2 Billionen US-Dollar

Bei der Finanzierungsrunde im Mai 2026 wurde Anthropic mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet. Beim Börsengang könnte die Bewertung Reuters zufolge auf mehr als 2 Billionen US-Dollar steigen, also mehr als das Doppelte. Laut Bloomberg könnte die Roadshow in der Woche ab dem 9. November beginnen, ein Handelsstart wäre damit noch vor Thanksgiving am 26. November möglich. Ein eigenes Bewertungsziel hat Anthropic nicht genannt.

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Deutlich skeptischer ist das Research-Haus New Constructs. In einer Anfang Oktober veröffentlichten Analyse bezeichnet es den geplanten Börsengang als den „lächerlichsten des Jahres 2026“ und rät Anlegern ausdrücklich davon ab, die Aktien zu zeichnen. Um eine Bewertung von zwei Billionen US-Dollar zu rechtfertigen, müsste Anthropic laut dem Bewertungsmodell den Umsatz 2026 um 1.000 Prozent und 2027 um weitere 100 Prozent steigern. Von 2028 bis 2035 wäre dann ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 56 Prozent erforderlich – bei einer sofort erreichten und dauerhaft gehaltenen NOPAT-Marge von zehn Prozent. In einem deutlich vorsichtigeren Szenario mit 20 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr ab 2028 und einer NOPAT-Marge von 20 Prozent kommt New Constructs dagegen auf einen Eigenkapitalwert von nur 144 Milliarden US-Dollar.

Wie Anleger die Zahlen einordnen können

Die enorme Spanne zwischen den Szenarien hängt nicht allein davon ab, ob Anthropic weiter wächst, sondern vor allem davon, wie lange das Unternehmen sein Wachstumstempo halten und daraus Gewinne erwirtschaften kann. Bei einer Bewertung von zwei Billionen US-Dollar entspräche der Unternehmenswert ungefähr dem Zehnfachen des für 2028 prognostizierten Umsatzes von 190 bis 200 Milliarden US-Dollar. Wer zu diesem Preis einsteigt, bezahlt damit bereits heute für Erlöse, die erst in den kommenden Jahren entstehen sollen.

Für die optimistische Lesart spricht das aktuelle Tempo. Im zweiten Quartal 2026 setzte Anthropic laut Bloomberg 11,5 Milliarden US-Dollar um, nach 4,73 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Dagegen steht die Kostenseite: Die Infrastrukturverpflichtungen sind größtenteils fix, während viele Großkunden laut Prospektentwurf nicht langfristig gebunden sind. Verlangsamt sich das Wachstum, bleiben die Kosten, die Erlöse aber nicht zwingend.

Belastbar prüfen lässt sich das erst mit dem öffentlichen Prospekt. Anthropic muss ihn mindestens 15 Tage vor dem Start der Roadshow veröffentlichen, bei einem Start ab dem 9. November also spätestens Ende Oktober. Drei Punkte verdienen dann besondere Aufmerksamkeit: ob die geprüften Zahlen den Entwurf bestätigen, wo die Preisspanne im Verhältnis zu den 965 Milliarden US-Dollar der Mairunde liegt und ob das zweite Halbjahr die Wachstumsannahme trägt. Für eine Verelffachung auf rund 50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 müsste Anthropic im zweiten Halbjahr etwa 34 Milliarden US-Dollar umsetzen, nach gut 16 Milliarden US-Dollar im ersten.

Für die eigene Entscheidung heißt das, sie an diesen überprüfbaren Daten festzumachen statt an der Höhe der Bewertungsdebatte. Hängt ein so großer Teil des Unternehmenswerts an Wachstum jenseits von 2028, dürfte der Kurs nach dem Handelsstart empfindlich auf jede Abweichung von den Erwartungen reagieren. Entsprechend wichtig ist die Frage, welchen Anteil eine einzelne, stark schwankungsanfällige Neuemission im eigenen Depot einnehmen kann.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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