JPMorgan warnt: Anthropics KI-Modell "Mythos" sorgt für neue Sicherheitsbedenken

KI-Risiko-Debatte

24.07.26 03:17 Uhr

JPMorgan-Chef Jamie Dimon findet drastische Worte für die Risiken von Anthropics KI-Modell Mythos und bringt damit eine hitzige Sicherheitsdebatte neu in Fahrt.

• Die Debatte um KI-Regulierung betrifft die Gefahr des Missbrauchs durch geopolitische Rivalen und könnte die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle für Unternehmen beeinflussen.

• Der Zugang zu "Mythos" wurde zeitweise von der US-Regierung eingeschränkt, um nationale Sicherheitsinteressen zu schützen, und später wieder freigegeben.

• JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor den Risiken des KI-Modells "Mythos" von Anthropic und sieht darin ein echtes Problem, das die US-Regierung beschäftigt.

Dimon nennt Mythos-KI-Risiken ein "echtes Problem", das Washington im Blick habe

JPMorgan zählt zu ausgewählten Nutzern von Anthropics Mythos-Modell

US-Regierung hatte Zugang zeitweise eingeschränkt, dann wieder freigegeben

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JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat sich deutlich zu den Risiken von Anthropics KI-Modell "Mythos" geäußert und damit eine Debatte befeuert, die in Washington längst angekommen ist. Auf dem Pennsylvania Defense and Innovation Summit des US-Senators Dave McCormick bezeichnete Dimon die von dem Modell ausgehenden Gefahren laut Reuters als "echtes Problem", mit dem sich die US-Regierung intensiv befasse. Dies unterstreicht die Sorgen um ein Modell, das die JPMorgan-Bank selbst zu den ausgewählten Nutzern zählt.

Dimon vergleicht Zugang zu Mythos mit Waffenverbreitung

Besonders deutlich wurde Dimon bei der Frage, wer Zugriff auf derart leistungsfähige KI-Systeme erhalten sollte. Es sei so, als würde man "Individuen ballistische Raketen" überlassen, wenn diese Zugang zu "Mythos" erhielten, zitiert Reuters. Anthropic hatte das Modell im April einem ausgewählten Kreis zugänglich gemacht, zu dem auch JPMorgan gehörte. Für Banken ist "Mythos" vor allem deshalb interessant, weil es als eines der leistungsfähigsten Systeme zur Identifikation von Cybersicherheitslücken gilt und Unternehmen dabei hilft, Schwachstellen schneller aufzudecken und zu beheben.

US-Regierung schränkte Zugang zeitweise ein

Die Sorgen um "Mythos" blieben nicht folgenlos: Im Juni ordnete die US-Regierung an, den Zugang zu Anthropics Spitzenmodellen "Fable 5" und "Mythos 5" für ausländische Staatsangehörige einzuschränken. Die Anordnung erfolgte aus Gründen der nationalen Sicherheit und zwang Anthropic dazu, den weltweiten Zugriff auf die Modelle vorübergehend zu kappen. Später hob die Regierung die Beschränkungen wieder auf, nachdem Anthropic nach eigenen Angaben neue Schutzmaßnahmen implementiert hatte.

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Sorge vor Missbrauch durch geopolitische Rivalen

Der Fall reiht sich in eine breitere Debatte ein, mit der Regierungen und Technologiekonzerne derzeit ringen: den Umgang mit KI-Systemen, die Softwareschwachstellen aufdecken können. Washington hat die Kontrolle neuer Modellveröffentlichungen verschärft, aus Sorge, fortschrittliche KI könnte von militärischen Nachrichtendiensten in China, Russland oder anderen als kritisch eingestuften Staaten missbraucht werden. Anthropic selbst äußerte sich zu Dimons Aussagen nicht.

Für Anleger bleibt die Debatte um "Mythos" ein wichtiger Beobachtungspunkt. Verschärfte Regulierung könnte die Entwicklung und Vermarktung besonders leistungsfähiger KI-Modelle bremsen und damit die Wachstumsperspektiven einzelner KI-Unternehmen beeinflussen. Umgekehrt könnten Anbieter profitieren, denen es gelingt, hohe Sicherheitsstandards mit regulatorischen Anforderungen zu vereinen. Auch für Kunden wie JPMorgan ist entscheidend, ob der Zugang zu solchen KI-Werkzeugen langfristig bestehen bleibt. Entsprechend dürfte die weitere Entwicklung der KI-Regulierung auch für Investoren im Technologie- und KI-Sektor relevant bleiben.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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