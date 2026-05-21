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KI-Schub

Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI

28.05.26 12:56 Uhr
Airbus-Aktie in Grün: Partnerschaft mit Mistral AI gestartet | finanzen.net

Airbus kooperiert mit Mistral AI, um die Modelle des französischen KI-Unternehmens in Bereichen wie der Dokumentenerstellung und dem Flugzeugdesign zu nutzen.

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Airbus SE
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Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern teilte mit, er werde Lizenzen für die Produktsuite von Mistral AI erwerben, um den Einsatz von KI in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt auszuweiten.

Die Modelle von Mistral würden dazu beitragen, komplexe Arbeitsabläufe zu optimieren und die Ingenieure während der Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsphasen von Flugzeugen zu unterstützen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent höher bei 176,14 Euro.

DJG/DJN/sha/cln

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com

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