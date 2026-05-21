KI-Schub

Airbus kooperiert mit Mistral AI, um die Modelle des französischen KI-Unternehmens in Bereichen wie der Dokumentenerstellung und dem Flugzeugdesign zu nutzen.

Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern teilte mit, er werde Lizenzen für die Produktsuite von Mistral AI erwerben, um den Einsatz von KI in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigung und Raumfahrt auszuweiten.

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Die Modelle von Mistral würden dazu beitragen, komplexe Arbeitsabläufe zu optimieren und die Ingenieure während der Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungsphasen von Flugzeugen zu unterstützen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent höher bei 176,14 Euro.

DJG/DJN/sha/cln

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