NVIDIA-Aktie, Siemens Energy & Co. unter Druck: Warum Alphabet und Microsoft am Montag trotzdem zulegen

KI-Selloff

14.09.26 19:07 Uhr

Ein Essay des Anthropic-Chefs hat am Montag die halbe KI-Lieferkette erwischt, doch ausgerechnet drei prominente Schwergewichte drehten ins Plus.

• Die aktuellen Bewegungen sind vor allem eine Bewertung entlang der Wertschöpfungskette und hängen weniger von konkreten Investitionsentscheidungen ab, während politische und wirtschaftliche Unsicherheiten die nächsten Wochen prägen werden.

• Die Verluste bei Energie- und Halbleiterfirmen spiegeln eine Neubewertung der gesamten KI-Lieferkette wider, wobei Energieinfrastrukturunternehmen stärker fallen, obwohl sie keine direkten KI-Modelle entwickeln.

• Der Markt reagiert auf einen Aufruf zur Verlangsamung des KI-Forschungstempos, was vor allem Energie- und Zulieferunternehmen stark trifft, während große Tech-Konzerne wie Alphabet, Microsoft und Meta sich gegen den Trend positionieren.

Ein Essay von Anthropic-Chef Dario Amodei belastet die KI-Lieferkette.

Am härtesten trifft es Energiewerte wie GE Vernova und Siemens Energy.

Alphabet, Microsoft und Meta legen gegen den Sektortrend zu.

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Nokia verliert gut zehn Prozent. GE Vernova 8,7 Prozent. Siemens Energy 8,3 Prozent. Infineon 7,9 Prozent. Und Alphabet? Steigt um 2,1 Prozent.

Das ist kein Ausverkauf von KI-Aktien. Das ist eine Neubewertung der Frage, wer in diesem Boom zahlt und wer kassiert.

Genau darüber habe ich am Sonntag im Standpunkt geschrieben, dem wöchentlichen Newsletter von finanzen.net: dass man diesen Markt breiter betrachten muss, als es die gängigen Etiketten nahelegen. Dass neben die Hyperscaler und die Chipkonzerne auch die Energieerzeuger gehören, weil ohne Strom kein Rechenzentrum läuft. Und dass die KI-These nicht trägt, wenn man nicht nach links und rechts schaut. Der Montag hat diese Kette in einer einzigen Sitzung durchgetestet.

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Ausgelöst hat sie ein Text. Dario Amodei, Mitgründer und Chef von Anthropic, hat am Samstag einen rund 3.800 Wörter langen Essay unter dem Titel "We Must Pace the Frontier" veröffentlicht. Kernforderung: Die Branche soll das Tempo drosseln, mit dem die Fähigkeiten von KI-Modellen wachsen. Nicht das Training stoppen, sondern sich mehr Zeit nehmen, die Modelle abzusichern, überprüft durch externe Gutachter mit Zugang auf Mitarbeiterniveau. Anthropic verpflichtet sich dazu einseitig.

Innerhalb von Stunden stimmten Sam Altman für OpenAI und Elon Musk für xAI öffentlich zu. Drei konkurrierende Chefs, die sich sonst über wenig einig sind, fordern gemeinsam, ihre eigene Branche solle langsamer machen. Weil der Essay an einem Samstag erschien, war der Montag die erste Sitzung, in der der Markt darauf reagieren konnte.

Die Lieferkette wird sortiert, nicht verkauft

Die Indizes zeigen das Ausmaß nur schwach. Der NASDAQ 100 gab bis zum späten Nachmittag 0,8 Prozent ab, der S&P 500 0,4 Prozent, der DAX 0,6 Prozent auf 25.415 Punkte. Der PHLX Semiconductor Index dagegen verlor 5,4 Prozent. Auf Indexebene sieht das nach einem ruhigen Montag aus. Auf Sektorebene ist es ein Bruch.

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Und die Verlustliste folgt einer klaren Logik. Am härtesten traf es nicht die bekanntesten KI-Namen, sondern die Ausrüster: Nokia mit rund zehn Prozent, Marvell Technology mit 6,9 Prozent, ASML mit 6,3 Prozent im US-Handel, Micron Technology mit 6,0 Prozent, Intel mit 5,3 Prozent, AMD (Advanced Micro Devices) mit 5,2 Prozent. Broadcom kam mit 4,4 Prozent vergleichsweise glimpflich davon, NVIDIA mit 3,0 Prozent, TSMC mit 3,1 Prozent.

Wer die Namen in dieser Reihenfolge liest, sieht das Muster: Je weiter ein Unternehmen vom Endkunden entfernt und je näher es am Investitionsbudget der großen Rechenzentrumsbetreiber sitzt, desto härter der Abschlag.

Die Energieseite zahlt am meisten, obwohl sie niemand gemeint hat

Der auffälligste Teil der Verlustliste hat mit Halbleitern gar nichts zu tun. GE Vernova verlor 8,7 Prozent, Siemens Energy 8,3 Prozent, Vertiv 7,8 Prozent, Constellation Energy 6,8 Prozent, Schneider Electric 6,8 Prozent.

Keines dieser Unternehmen baut KI-Modelle. Sie bauen Turbinen, Netztechnik, Kühlung und Stromversorgung, oder sie liefern den Strom selbst. Dass sie stärker fallen als NVIDIA, ist die interessanteste Zahl des Tages. Der Markt behandelt Energieinfrastruktur inzwischen als reines KI-Derivat. Die Bewertung dieser Titel hängt offenbar weniger am Strombedarf der Volkswirtschaft als am Bauprogramm einiger weniger Rechenzentrumsbetreiber.

Für Anleger, die ihr Depot über Sektoren gestreut haben, ist das eine unangenehme Erkenntnis. Wer Halbleiter, Industrietechnik und Versorger hält und sich diversifiziert glaubt, hat am Montag erfahren, dass drei Sektoren an derselben These hängen. Diversifikation über Branchenetiketten ist eben keine Diversifikation über Risikotreiber.

Wer steigt, verrät die Logik

Am anderen Ende stehen Alphabet mit plus 2,1 Prozent, Microsoft mit plus 1,9 Prozent und Meta mit plus 1,6 Prozent. Amazon hielt sich mit minus 1,2 Prozent deutlich besser als der Sektor. Oracle verlor 4,5 Prozent und fällt damit aus der Reihe, was zur besonderen Lage des Konzerns passt, der seinen Cloud-Ausbau stärker über Schulden finanziert als die Wettbewerber.

Die Rechnung dahinter ist simpel. Ein langsameres Tempo an der Modellfront bedeutet für die Hyperscaler zunächst eines: geringere Investitionsausgaben bei laufenden Cloud-Umsätzen. Wer heute Milliarden in Chips und Rechenzentren steckt, um im Fähigkeitswettlauf nicht zurückzufallen, könnte bei abgestimmtem Tempo weniger ausgeben müssen, ohne Marktanteile zu verlieren. Das entlastet den freien Cashflow.

Auf der Gegenseite steht exakt dasselbe Geld. Was der eine spart, fehlt dem anderen als Umsatz. Der Montag war deshalb kein Votum über KI, sondern ein Transfer von Bewertung entlang der Wertschöpfungskette, von den Zulieferern zu den Auftraggebern.

Was noch nicht eingepreist ist

Bei aller Wucht der Bewegung: Bis zum Abend hat kein einziger großer Rechenzentrumsbetreiber seine Investitionsplanung geändert. Der Markt preist eine Absichtserklärung ein, keinen Beschluss.

Und die politische Lage spricht vorerst dagegen. Donald Trump wies Forderungen nach einem langsameren Tempo am Sonntag zurück und verwies auf den Wettlauf mit China. Pekings Außenministerium nannte die Warnungen Panikmache. Amodei selbst räumte bei CBS ein, dass die Beteiligung Chinas das schwierigste Problem seines Vorschlags sei. Ohne Gesetzgebung bleibt Stufe eins seines Plans genau das, was sie ist: eine freiwillige Selbstverpflichtung eines einzelnen Unternehmens.

Hinzu kommt eine Meldung, die das Bild verkompliziert. Berichten zufolge verhandelt NVIDIA über eine Beteiligung an Anthropic von bis zu zehn Milliarden Dollar. Ausgerechnet bei jenem Unternehmen, dessen Chef zum Bremsen aufruft. Diese Berichte stammen bislang aus einzelnen Quellen und sind unbestätigt.

Der Kritik an Amodeis Vorstoß sollte man ebenfalls zuhören. Eingebettete Prüfer, Zertifizierungen und Audits erzeugen Fixkosten, und Fixkosten tragen große Anbieter leichter als kleine. Der Investor Chamath Palihapitiya nennt den Vorschlag deshalb einen Machtgriff zulasten quelloffener Modelle. Beides kann zugleich zutreffen: Die Risiken können real sein, und die Maßnahmen dagegen können den Etablierten nützen.

Worauf es jetzt ankommt

Der nächste harte Trigger kommt nicht aus der Sicherheitsdebatte, sondern aus den Bilanzen. Mitte Oktober beginnt die Berichtssaison für das dritte Quartal. Dort wird sich zeigen, ob die Investitionspläne der großen Rechenzentrumsbetreiber unverändert bleiben. Solange die Capex-Guidance steht, war der Montag eine Stimmungsbewegung. Ändert auch nur einer der großen Anbieter seine Zahlen nach unten, wird daraus eine Neubewertung mit Substanz.

Kurzfristig liegt der Fokus ohnehin woanders. Am Dienstag beginnt die Sitzung der US-Notenbank, am Mittwoch folgen Zinsentscheid und die vierteljährlichen Projektionen. Am Donnerstag entscheidet die Bank of England, am Freitag die Bank of Japan, und am selben Freitag steht der große Verfallstag mit der quartalsweisen Indexanpassung an. Wer die Kursbewegungen dieser Woche allein der KI-Debatte zuschreibt, wird sich verrechnen.

Der dritte Beobachtungspunkt ist Washington. Amodei fordert ausdrücklich schärfere Exportkontrollen für Chips und Fertigungsanlagen nach China. Sollte die Regierung diesem Teil folgen, obwohl sie den Bremsgedanken ablehnt, träfe das die Halbleiterwerte ein zweites Mal, und diesmal über die Umsatzseite statt über die Stimmung.

Fürs Erste bleibt festzuhalten, was der Montag gezeigt hat. Die KI-Wette ist breiter verteilt, als ihre Etiketten vermuten lassen, und sie reagiert enger, als ihre Sektorzuordnung nahelegt. Wer in dieser Kette investiert ist, sollte weniger auf die Namen im Depot schauen als auf die Frage, an wie vielen voneinander unabhängigen Zyklen sie tatsächlich hängen.

von Leon Müller, Group Head of Content