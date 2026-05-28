KI-Server

Der US-Computerkonzern Dell rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten.

Der Umsatz mit KI-Servern werde 2026/27 bei 60 Milliarden US-Dollar (rund 51,6 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose um zehn Milliarden Dollar niedriger gelegen. Insgesamt rechnet Dell bei den Erlösen jetzt mit 165 bis 169 Milliarden Dollar nach 138 bis 142 Milliarden zuvor. Die Dell bereits seit einiger Zeit als einer der KI-Gewinner sehenden Experten erwarten bisher das obere Ende der alten Spanne.

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Auch beim Gewinn je Aktie wurde Dell optimistischer. Dort rechnet das Unternehmen nun mit einer Spannenmitte von 17,90 Dollar und damit fünf Dollar mehr als zuvor. Analysten rechnen hier noch mit 13,14 Dollar.

Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz mit KI-Servern im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 757 Prozent auf 16,1 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Die Erlöse der entsprechenden Sparte ISG legten immerhin noch um 181 Prozent ebenfalls auf einen Rekordwert von 29 Milliarden Dollar zu. Dagegen verblasste der eigentlich sehr ordentliche Umsatzanstieg in der Sparte CSG, zu der auch Personalcomputer gehören, von 17 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um 256 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zu. Auch mit den Quartalszahlen übertraf Dell die Markterwartungen deutlich.

Dell-Aktie mit Kursfeuerwerk

Die mit KI-Euphorie verbundenen Kursextreme erfassen am Freitag als Nächstes die Dell-Aktien. Die Aktien eilen bereits seit März von Rekord zu Rekord. Die im März schon entbrannte Rekordrally kennt damit keine Grenzen. Die Aktie des Unternehmens springt im NYSE-Handel 31,72 Prozent nach oben auf 417,63 US-Dollar. Für das bisher schon beeindruckende Jahr 2026 würden sie ihr Plus somit auf gut 460 Prozent ausbauen.

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Dell berichtete zum Jahresauftakt unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent. Der ehemalige PC-Konzern bietet inzwischen mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI. Insgesamt übertraf sein starkes Wachstum die Markterwartungen deutlich. Gleiches galt für die sichtbar angehobenen Jahresziele. "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von JPMorgan zu.

Analysten schraubten in Reaktion auf Zahlen und Ausblick ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben. Wamsi Mohan von der Bank of America und JPMorgan-Experte Chatterjee setzen nun 500 Dollar an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der angehobene Ausblick überträfen in einem geradezu historischen Ausmaß die Erwartungen, lobte Mohan. Er hob seine Jahresschätzungen für den Umsatz und insbesondere für das Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich an. Der Gewinn dürfte seinen Zenit im laufenden Geschäftsjahr noch nicht erreichen, baute er vermutlichen Diskussionen vor.

Bei James Fish von der Investmentbank Piper Sandler stand mit einer Zielerhöhung von 167 auf 497 Dollar fast eine Verdreifachung zu Buche. Auch er sparte nicht mit Superlativen: Viele Marktteilnehmer dürften Dell das beste Quartal aller Zeiten attestieren. Er selbst billigte dem Unternehmen eines der besten Quartale zu, die er je in der Tech-Branche gesehen habe. Zudem dürfte das kein einmaliges Phänomen bleiben, da der Auftragsbestand und die Pipeline Dell zufolge schneller wüchsen als der Umsatz.

/he

ROUND ROCK (dpa-AFX)