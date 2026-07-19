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KI-Server

Foxconn-Aktie profitiert von angeblichem Milliardenauftrag durch Elon Musks SpaceX

Foxconn-Aktie profitiert von angeblichem Milliardenauftrag durch Elon Musks SpaceX

Ein milliardenschwerer KI-Server-Auftrag von SpaceX beschert der Foxconn-Mutter Hon Hai einen prominenten neuen Kunden. Das bewegt die Aktie in Taipeh.

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  • SpaceX orderte laut Bericht KI-Server im Wert von rund 52 Milliarden US-Dollar
  • Foxconn verdrängt damit offenbar Dell und Super Micro als SpaceX-Lieferanten
  • Foxconn-Aktie legte in Taiwan am Montag zu
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Wie Investing.com unter Berufung auf Taiwans Economic Daily berichtet, hat Foxconn, das an der Börse unter dem Namen Hon Hai Precision Industry notiert, einen ersten Großauftrag von SpaceX für KI-Server erhalten. Die Aktie des Konzerns legte an der Börse in Taipeh am Montag letztlich um 0,21 Prozent auf 234,50 NT-Dollar zu, nachdem sie im Handelsverlauf zeitweise bis auf 238,50 NT-Dollar klettern konnte.

Milliardenauftrag laut Wirtschaftszeitung

Der geschätzte Auftragswert liegt laut dem Bericht bei rund 52 Milliarden US-Dollar. SpaceX plane demnach, mehr als 13.000 KI-Server-Racks mit Grafikprozessoren der GB300-Reihe von NVIDIA zu verbauen, was die Wirtschaftszeitung mit einem Rackpreis von etwa 4 Millionen US-Dollar auf die Gesamtsumme hochrechnet. Die Auslieferung soll zwischen Ende 2026 und dem ersten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.

Dell und Super Micro verlieren Alleinstellung

Mit dem Zuschlag verdrängt Foxconn der Darstellung zufolge die bisherige Vormachtstellung von Dell Technologies und Super Micro Computer als SpaceX-Lieferanten für KI-Server. Für Foxconn ist es zugleich der erste Auftrag dieser Art von Elon Musks Raumfahrtunternehmen, das damit den Kundenkreis der großen nordamerikanischen Cloud- und KI-Infrastrukturanbietern erweitert.

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SpaceX baut Rechenkapazitäten branchenübergreifend aus

SpaceX baut nach Angaben der Zeitung seine Rechenkapazitäten derzeit branchenübergreifend aus. Das Unternehmen habe zuletzt auch Vereinbarungen im Zusammenhang mit Anthropic und der Alphabet-Tochter Google getroffen und verfolge zudem KI-Rechenprojekte mit dem US-Verteidigungsministerium.

Foxconn-Aktie: Management erwartet weiteres Wachstum

Foxconn selbst äußert sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenaufträgen, verweist aber auf anhaltend starke Nachfrage im KI-Servergeschäft. Konzernchef Liu Yangwei sagte auf der Hauptversammlung Ende Mai, er rechne für das laufende Jahr mit einem Marktanteil von mehr als 40 Prozent im globalen KI-Servergeschäft, bei einer Verdopplung der ausgelieferten Racks im Jahresverlauf.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Craig Ferguson/LightRocket via Getty Images

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG