AI-Boom ohne Bremse: Super Micro zieht die Aktien von Dell und HPE mit
Die Aktien der US-Technologieriesen Dell und HPE profitieren am Mittwoch von dem positiven Signal für den Servermarkt.
Werte in diesem Artikel
- Zahlen eines Konkurrenten geben Richtung für die Branche vor
- Auftragsbestand von Dell erreicht Rekordniveau
- HPE meldete 16,4 Milliarden US-Dollar kumulierte AI-Buchungen, aber 6,3 Milliarden US-Dollar Backlog
Starke Geschäftszahlen von Super Micro Computer wirken am Mittwoch als Nachfragebarometer für den gesamten AI-Server-Sektor. Dell-Aktien gewinnen daraufhin an der NYSE 4,12 Prozent auf 459,82 US-Dollar, HPE-Aktien legen daneben 1,92 Prozent auf 55,43 US-Dollar zu.
SMCI-Zahlen setzen Maßstab für die Branche
Super Micro Computer meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,62 US-Dollar, deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 0,92 US-Dollar und weit über dem Vorjahreswert von 0,31 US-Dollar. Der Quartalsumsatz stieg auf rund 11,12 Milliarden US-Dollar von 5,76 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, blieb damit aber unter der Analystenschätzung von 11,60 Milliarden US-Dollar und am unteren Rand der eigenen Prognosespanne. Im Gesamtjahr 2026 kam Super Micro auf einen Gewinn von 3,26 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 39,06 Milliarden US-Dollar.
Entscheidender für die Kursreaktion bei Dell und HPE war der Ausblick: Super Micro stellte für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz von 65 bis 72 Milliarden US-Dollar in Aussicht, weit über dem von Investing.com genannten Analystenkonsens von 52,50 Milliarden US-Dollar. CEO Charles Liang führte die verfehlte Umsatzprognose auf kurzfristige Verzögerungen bei Kunden bei Stromversorgung, Kühlung und Netzwerktechnik zurück. Finanzchef David Weigand erklärte die Margenerholung laut Reuters mit einem besseren als erwarteten Kunden- und Produktmix. Die GAAP-Bruttomarge stieg im vierten Quartal auf 17,5 Prozent, die Non-GAAP-Marge auf 17,6 Prozent und lag damit über der im Juli 2026 genannten vorläufigen Spanne von 15 bis 17 Prozent.
Dell-Aktie profitiert vom Nachfragesignal
Investoren werten die Super-Micro-Zahlen als Frühindikator für die Nachfrage im gesamten AI-Server-Geschäft, da Aktien von Dell und HPE bei früheren enttäuschenden SMCI-Ergebnissen im Gleichlauf gefallen waren. Nun laufe die umgekehrte Dynamik, wobei beide Unternehmen auch ihrerseits operativ überzeugen: Dell ging mit einem Rekord-AI-Systems-Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar in das laufende Berichtsquartal, HPE kommt auf kumulierte KI-Bestellungen von 16,4 Milliarden US-Dollar seit Beginn des KI-Booms. Davon entfallen mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar auf den aktuellen KI-Auftragsbestand, der noch abgearbeitet werden muss.
KI-Investitionen bleiben hoch
Große Technologiekonzerne signalisierten in den letzten Wochen unveränderten Investitionswillen in KI-Infrastruktur, die kombinierten CAPEX-Ausgaben der Branche sollen im Jahr 2026 die Marke von 730 Milliarden US-Dollar übersteigen. Super Micro erzielte im Geschäftsjahr 2026 mit neun Kunden jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz, gegenüber vier Kunden im Vorjahr. Ein Hinweis darauf, dass sich die Nachfrage über mehrere große Cloud- und Unternehmenskunden verteilt.
Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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