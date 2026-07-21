Vorläufige Super Micro-Zahlen befeuern KI-Server-Rally und beflügeln auch Aktien von Dell und HPE

KI-Server-Rally

22.07.26 09:30 Uhr

Nicht nur Super Micro Computer legt zu: Auch Dell und HPE profitieren von der überraschend starken Margen- und Auftragslage des Konkurrenten.

• Die positiven Entwicklungen bei Super Micro werden als Indikator für die gesamte KI-Serverbranche gesehen, wobei die tatsächlichen Auswirkungen auf Dell und HPE erst durch deren eigene Quartalszahlen bestätigt werden müssen.

• Die vorläufigen Zahlen zeigen einen Umsatz am unteren Ende der Prognose, aber eine deutlich höhere Bruttomarge von 15-17 %, fast doppelt so hoch wie erwartet.

• Super Micro meldet einen Margensprung und einen Rekord-Auftragsbestand im vierten Quartal, was die Aktien von Super Micro, Dell und HPE steigen lässt.

Vorläufige Zahlen: Super Micro meldet Margensprung und Rekord-Auftragsbestand fürs vierte Quartal

Dell und HPE gelten als direkte Rivalen im KI-Servergeschäft

Anleger werten die Zahlen als Signal für die gesamte KI-Serverbranche

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Die überraschend starken vorläufigen Zahlen von Super Micro Computer zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ziehen nicht nur die eigene Aktie nach oben. Auch die Papiere von Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise legen im nachbörslichen NYSE-Handel zu: So gewinnt die Dell-Aktie 6,02 Prozent auf 428,48 US-Dollar, während HPE 4,58 Prozent auf 48,86 US-Dollar steigt.

Super Micro liefert den Auslöser

Auslöser ist die vorläufige Geschäftsübersicht von Super Micro Computer für das am 30. Juni 2026 beendete vierte Quartal. Der Umsatz soll nahe der Untergrenze der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar liegen und damit unter dem Analystenkonsens von rund 11,7 Milliarden US-Dollar. Deutlich positiver überrascht die Bruttomarge: Sie wird auf 15 bis 17 Prozent taxiert, fast doppelt so hoch wie die zuvor ausgegebene Prognose von 8,2 bis 8,4 Prozent. Hinzu kommt ein Rekord-Auftragsbestand, nachdem allein im vierten Quartal neue Bestellungen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar eingegangen sind.

Dell und HPE als Nutznießer

Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise konkurrieren mit Super Micro Computer im selben Markt für KI-Server, die auf Grafikprozessoren von NVIDIA aufbauen. Da beide Unternehmen ihre eigenen Zahlen zum vierten Quartal noch nicht vorgelegt haben, dient die Super Micro-Meldung Anlegern als früher Indikator für die Nachfrage in der gesamten Branche. Steigt der Auftragsbestand bei einem Anbieter derart kräftig, gilt das am Markt als Hinweis darauf, dass auch die Wettbewerber von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren profitieren könnten.

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Ob sich die bei Super Micro beobachtete Margen- und Auftragsdynamik tatsächlich auf die Konkurrenten übertragen lässt, bleibt jedoch offen. Verlässlichere Anhaltspunkte dürfte zunächst die Telefonkonferenz von Super Micro Computer am 11. August 2026 liefern, wenn das Unternehmen die testierten Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 vorlegt. Erst die eigenen Berichte von Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise werden zeigen, ob der positive Ausblick auch für sie Bestand hat. Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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