Vorläufige Super Micro-Zahlen befeuern KI-Server-Rally und beflügeln auch Aktien von Dell und HPE
Nicht nur Super Micro Computer legt zu: Auch Dell und HPE profitieren von der überraschend starken Margen- und Auftragslage des Konkurrenten.
Werte in diesem Artikel
- Vorläufige Zahlen: Super Micro meldet Margensprung und Rekord-Auftragsbestand fürs vierte Quartal
- Dell und HPE gelten als direkte Rivalen im KI-Servergeschäft
- Anleger werten die Zahlen als Signal für die gesamte KI-Serverbranche
Die überraschend starken vorläufigen Zahlen von Super Micro Computer zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ziehen nicht nur die eigene Aktie nach oben. Auch die Papiere von Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise legen im nachbörslichen NYSE-Handel zu: So gewinnt die Dell-Aktie 6,02 Prozent auf 428,48 US-Dollar, während HPE 4,58 Prozent auf 48,86 US-Dollar steigt.
Super Micro liefert den Auslöser
Auslöser ist die vorläufige Geschäftsübersicht von Super Micro Computer für das am 30. Juni 2026 beendete vierte Quartal. Der Umsatz soll nahe der Untergrenze der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Milliarden US-Dollar liegen und damit unter dem Analystenkonsens von rund 11,7 Milliarden US-Dollar. Deutlich positiver überrascht die Bruttomarge: Sie wird auf 15 bis 17 Prozent taxiert, fast doppelt so hoch wie die zuvor ausgegebene Prognose von 8,2 bis 8,4 Prozent. Hinzu kommt ein Rekord-Auftragsbestand, nachdem allein im vierten Quartal neue Bestellungen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar eingegangen sind.
Dell und HPE als Nutznießer
Dell Technologies und Hewlett Packard Enterprise konkurrieren mit Super Micro Computer im selben Markt für KI-Server, die auf Grafikprozessoren von NVIDIA aufbauen. Da beide Unternehmen ihre eigenen Zahlen zum vierten Quartal noch nicht vorgelegt haben, dient die Super Micro-Meldung Anlegern als früher Indikator für die Nachfrage in der gesamten Branche. Steigt der Auftragsbestand bei einem Anbieter derart kräftig, gilt das am Markt als Hinweis darauf, dass auch die Wettbewerber von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren profitieren könnten.
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: Dell Technologies und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com
Aktuelle Super Micro Computer Aktie News
Super Micro Computer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.19
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.18
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.17
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group