Dell-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz und angehobene Prognose durch KI-Server-Boom

KI-Server treiben Rekord

02.09.26 08:23 Uhr

Ein kräftiger Umsatzsprung und ein starker Auftragsbestand bei KI-Servern lassen die Kasse bei Dell Technologies klingeln.

• Analysten bewerten die Dell-Aktie überwiegend positiv, bestätigen Kaufempfehlungen und setzen Kursziele um die 500-600 US-Dollar, wobei das Unternehmen weiter auf das Wachstum im KI-Servergeschäft setzt.

• Der Auftragseingang im KI-Serversegment erreichte mit 60,9 Milliarden US-Dollar einen Rekord, der Auftragsbestand stieg auf 95 Milliarden US-Dollar, was die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur widerspiegelt.

• Dell Technologies verzeichnete im zweiten Quartal 2027 einen Rekordumsatz von 47 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich getrieben durch das Geschäft mit KI-optimierten Servern, und hob die Umsatz- sowie Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich an.

KI-Server-Sparte meldet Rekordauftragseingang und historischen Auftragsbestand

Konzern hebt Umsatz und Gewinnprognose fürs Gesamtjahr kräftig an

Mehrere Analysten bestätigen nach den Zahlen ihre Kaufempfehlungen

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Dell Technologies hat gestern nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt und dabei sämtliche Erwartungen übertroffen. Der Konzernumsatz kletterte auf ein Rekordniveau von 47 Milliarden US-Dollar, getragen von einem Boom im Geschäft mit KI-optimierten Servern.

Anleger honorieren die starken Geschäftszahlen und schickten das Papier nachbörslich an der NYSE um 8,01 Prozent auf 459,03 US-Dollar nach oben. Im Haupthandel am Dienstag hatte die Aktie noch um knapp 7 Prozent auf 425,00 US-Dollar nachgegeben.

Rekordzahlen durch KI-Server

Der Computer und Infrastrukturkonzern Dell Technologies steigerte den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 29,776 Milliarden US-Dollar auf 47 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 203 Prozent auf 7,04 US-Dollar und lag damit klar über dem Konsens von Analysten, die im Schnitt nur 4,91 US-Dollar erwartet hatten. Der Nettogewinn nach US-GAAP erreichte 4,133 Milliarden US-Dollar nach 1,164 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

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Haupttreiber war erneut die "Infrastructure Solutions Group", die mit 31,8 Milliarden US-Dollar einen Umsatzsprung von 89 Prozent verbuchte und damit erstmals mehr als doppelt so viel umsetzte wie die "Client Solutions Group" mit 15 Milliarden US-Dollar. Allein auf KI-optimierte Server entfielen 16,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 100 Prozent. Nach Angaben von Dell erreichte der Auftragseingang in diesem Segment mit 60,9 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert, der Auftragsbestand summierte sich zum Quartalsende auf 95 Milliarden US-Dollar.

Prognose für Dell Technologies deutlich angehoben

Für das laufende dritte Quartal stellt Dell Technologies einen Umsatz von 49 Milliarden US-Dollar sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 6,50 US-Dollar in Aussicht. Für das Gesamtjahr hob der Konzern die Umsatzprognose von zuvor 167 Milliarden auf 192 Milliarden US-Dollar an, die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg von 17,90 auf 25,50 US-Dollar. Der erwartete Umsatz mit KI-Servern im Gesamtjahr wurde von 60 Milliarden auf 74 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt, was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Der Vorstand beschloss zudem eine Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 30. Oktober dieses Jahres an Aktionäre mit Stichtag zum 20. Oktober. Im abgelaufenen Quartal schüttete Dell nach eigenen Angaben über Aktienrückkäufe und Dividenden zusammen 4,3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus.

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Analysten sehen weiteres Potenzial bei der Dell-Aktie

Ein Analyst reagiert unmittelbar auf die Zahlenvorlage: Mizuho Securities-Analyst Vijay Rakesh bestätigte seine Kaufempfehlung für die Dell-Aktie mit einem Kursziel von 600 US-Dollar. Bank of America-Analyst Wamsi Mohan hob sein Kursziel einen Tag zuvor von 500 auf 505 US-Dollar an und beließ es bei "Buy". Die Deutsche Bank nahm die Bewertung einen Tag vor der Zahlenvorlage mit einer "Hold"-Einstufung und einem Kursziel von 480 US-Dollar neu auf.

Insgesamt bewerten 14 Analysten gemäß TipRanks-Daten die Dell-Aktie überwiegend positiv, zehn stufen sie als "Buy" ein, vier als "Hold", keiner rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 527,38 US-Dollar, die Spanne reicht von 434 bis 700 US-Dollar.

Im Fokus dürfte nun stehen, ob Dell Technologies das Momentum im KI-Servergeschäft über die kommenden Quartale halten kann. Wie sich der Auftragsbestand von 95 Milliarden US-Dollar in tatsächliche Umsätze übersetzt, dürfte im Fokus der nächsten Berichtstermine stehen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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