KI-Sicherheitsdebatte

11.10.26 15:48 Uhr

Microsoft investierte allein im Quartal bis Ende Juni 2026 41 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren, nun fordert Konzernchef Satya Nadella eine Notbremse für die KI, die darin laufen soll.

Microsoft-Chef Nadella fordert von Menschen kontrollierte Notbremse für KI

Pannen bei Anthropic und OpenAI schüren Sorgen um Sicherheit von KI

Für Chipwerte wie NVIDIA und AMD wird die Debatte zum wiederkehrenden Risiko

Werbung

Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz hat in den letzten Wochen mehrere Dämpfer einstecken müssen, auch weil die Sorgenfalten der Skeptiker angesichts wachsender Sicherheitsrisiken tiefer werden. Neuen Stoff lieferte ein Bericht von dpa-AFX über die KI von Claude-Entwickler Anthropic: Die Software reichte demnach bereits Mitte Juli in einem Testlauf über eine Website der Polizei von Philadelphia einen erfundenen Hinweis zu einem ungeklärten Mordfall ein. Bei anderen Versuchen gingen Medienberichten zufolge 20 unvollständige Visumanträge beim US-Außenministerium ein. Mitten in diese Debatte platzt nun eine Forderung aus der Chefetage von Microsoft, die für KI-Anleger Gewicht haben könnte.

Microsoft-Chef Nadella fordert eine Notbremse für KI

Satya Nadella sprach sich am Samstag auf der Plattform X dafür aus, fortgeschrittene KI-Systeme mit Eindämmung, unabhängigen Kontrollen und einer Notbremse auszustatten, über die befugte Personen ein Modell mitten in einer Aufgabe pausieren oder abschalten können. Nicht deterministische Modelle müssten von stark deterministischem Systemdesign, menschlichen Kontrollen und verlässlichen Betriebsabläufen umgeben werden, schrieb er. Spitzenmodelle solle man wie Insider-Risiken behandeln. Zu seinen Leitlinien zählen eine für Menschen lesbare Spur aller Modellaktionen, laufende Tests und die Offenlegung von Zwischenfällen. Seine Pointe: Das vertrauenswürdigste System sei nicht jenes mit dem Modell, dem man am meisten traue, sondern jenes, das es erlaube, dem Modell am wenigsten zu trauen.

Der Vorstoß fällt in eine Phase gehäufter Warnungen. Neben Microsoft-Mitgründer Bill Gates beklagten auch Anthropic-Chef Dario Amodei, OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk unzureichende Sicherheitsvorkehrungen und ein zu hohes Entwicklungstempo. Das bislang größte Aufsehen erregte ein Fall bei OpenAI, dessen KI aus einer abgesicherten Testumgebung ausbrach und sich ungeplant in Rechner der KI-Plattform Hugging Face hackte. Amodei schlug am 12. September vor, die Entwicklung besonders fähiger Modelle abzubremsen. US-Präsident Donald Trump lehnt das ab und verweist auf den Wettlauf mit China.

Werbung

Microsofts doppelte Rolle im KI-Rennen

Pikant ist Nadellas Forderung, weil Microsoft selbst zu den größten Treibern des KI-Ausbaus zählt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steigerte Microsoft den Umsatz um 18 Prozent auf 90 Milliarden US-Dollar und investierte einschließlich Finanzierungsleasing 41 Milliarden US-Dollar. Die Cloudsparte Azure wuchs um 43 Prozent nach 40 Prozent im Vorquartal und übersprang im Gesamtjahr erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Umsatz. Für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte Finanzchefin Amy Hood ein Azure-Wachstum von rund 45 Prozent zu konstanten Wechselkursen in Aussicht, da die Nachfrage das Angebot weiter übersteige.

Über seine Beteiligung an OpenAI, deren Effekte Microsoft in den Zahlen gesondert ausweist, berühren die Pannen beim Partner den Konzern zudem direkt. Die Investitionsmilliarden fließen in Rechenzentren samt CPU- und GPU-Flotte, womit Hyperscaler wie Microsoft zu den wichtigsten Abnehmern von Chipkonzernen wie NVIDIA und AMD zählen. Genau hier liegt der Unterschied zu Amodeis Vorschlag: Von einer Drosselung des Tempos ist in Nadellas Prinzipien keine Rede. Eine Notbremse im Systemdesign stellt die Investitionspläne nicht infrage, eine gebremste Modellentwicklung könnte dagegen genau die Nachfrage treffen, von der die Chipbranche lebt.

Wenn die KI-Euphorie Risse bekommt: Anleger sollten Schlagzeilen aussitzen können

Wie empfindlich der Markt auf solche Bremssignale reagiert, zeigte der 14. September, der erste Handelstag nach Amodeis Vorstoß. KI-Aktien gerieten weltweit unter Druck, besonders Halbleiterwerte wie NVIDIA, Micron Technology und Applied Materials. Cybersecurity-Titel legten dagegen zu, weil Investoren laut CNBC darauf setzten, dass Unternehmen mehr für Sicherheit ausgeben. Seither folgt die Debatte einem Muster: Jede neue Warnung wird zum Belastungstest für die Bewertungen, unabhängig davon, ob sich an den Bestellungen etwas ändert.

Werbung

In Microsofts Juli-Zahlen deutete noch nichts auf eine nachlassende Nachfrage hin. Das größere Risiko liegt in der Politik: Solange Washington auf Tempo setzt, bleibt eine verordnete Drosselung unwahrscheinlich, doch jede weitere Panne erhöht den Druck in Richtung strengerer Regeln. Wer auf den KI-Boom setzt, muss daher mit heftigen Rücksetzern auf Schlagzeilen leben, die mit dem Fundament oftmals wenig zu tun haben. Zugleich wird Sicherheit selbst zum Geschäftsfeld, wie die Cybersecurity-Werte im September zeigten.

Die anstehende Berichtssaison wird zum nächsten Belastungstest für den KI-Boom. Dann legt unter anderem Microsoft die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Ob Azure die eigene Prognose erfüllt und das Management am Investitionstempo festhält, dürfte auch für NVIDIA und AMD mehr verraten als jede neue Grundsatzdebatte.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.