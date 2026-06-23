KI-Softwareführer

Die Palantir-Aktie ist seit Jahresbeginn deutlich gefallen. Gleichzeitig wachsen Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand weiter kräftig - ein Spannungsfeld, das Anleger im Blick behalten sollten.

• Palantir-Aktie fällt auf Jahrestief

• Überdurchschnittliches Wachstum für Tech-Sektor

• Hohe Bewertung bleibt Risikofaktor

Palantir Technologies ist 2026 einer der auffälligsten Verlierer unter den großen KI-Aktien. Nachdem das Papier erst am gestrigen Dienstag auf ein neues Jahrestief bei 116,18 US-Dollar absackte, scheint sich dieser Trend auch zur Wochenmitte fortzusetzen. Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ verliert die Palantir-Aktie zeitweise weitere 0,99 Prozent auf 115,51 US-Dollar - und liegt damit mehr als 30 Prozent unter dem Stand zum Jahresauftakt. Den Rückgang führt "The Motley Fool" hauptsächlich auf die nach wie vor sehr hohe Bewertung zurück. Wer die Zahlen kennt, fragt sich jedoch, ob der Markt die Qualität dieses Unternehmens gerade unterschätzt.

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Wachstum weit über dem Sektordurchschnitt

Im ersten Quartal 2026 erzielte Palantir einen Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 85 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Zum Vergleich: Der Technologiesektor legte im selben Quartal im Schnitt rund 45 Prozent beim Gewinn zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP EPS) kletterte um 154 Prozent auf 0,33 US-Dollar gegenüber 0,13 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Treiber sind sowohl ein höheres Auftragsvolumen bestehender Kunden als auch Neukunden, die besonders das KI-Plattformgeschäft befeuern.

Auftragsbestand als Wachstumsreservoir

Ein besonders aussagekräftiger Indikator ist der sogenannte Remaining Deal Value (RDV), also der Gesamtwert noch nicht abgewickelter Verträge am Quartalsende. Er hat sich laut "The Motley Fool" nahezu verdoppelt und liegt nun bei 11,8 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allein im ersten Quartal unterzeichnete Palantir neue Verträge im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar - deutlich mehr, als das Unternehmen im gleichen Zeitraum als Umsatz erfasste. Das signalisiert: Die Nachfrage nach Palantirs KI-Softwareplattformen übertrifft aktuell das Umsatzerfassungstempo und dürfte das Wachstum künftiger Quartale stützen.

Bewertung hoch - aber anders betrachtet

Das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut "The Motley Fool" bei 134, das vorausschauende bei 81. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 59, verglichen mit einem Durchschnitt von 5,5 beim NASDAQ Composite. Auf den ersten Blick erscheint das prohibitiv teuer. Doch "The Motley Fool" weist darauf hin, dass das KGV trotz stark gestiegener Gewinne je Aktie im Jahresverlauf deutlich gesunken ist - der Markt honoriert das Wachstum also bislang nicht proportional. Für den globalen Markt für KI-Softwareplattformen prognostiziert eine Schätzung laut "The Motley Fool" ein Wachstum von 31 Milliarden US-Dollar in 2026 auf 237 Milliarden US-Dollar bis 2034. Palantirs Umsatzguidance für das Gesamtjahr 2026 von 7,66 Milliarden US-Dollar deutet darauf hin, dass das Unternehmen bereits heute eine tragende Rolle in diesem Markt spielt.

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Deshalb dürfen Anleger die Risiken nicht unterschätzen

Die hohe Bewertung bleibt das zentrale Risiko: Schon eine Verfehlung der Wachstumserwartungen könnte den Kurs empfindlich belasten. Hinzu kommt, dass ein erheblicher Teil des US-Umsatzwachstums, das im ersten Quartal 104 Prozent gegenüber dem Vorjahr betrug und inzwischen 79 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, von staatlichen Verträgen abhängt - ein Segment, das politischen Budgetentscheidungen unterliegt. Wer die Aktie ins Depot nimmt, sollte beide Faktoren im Blick behalten.

Als nächster konkreter Beobachtungspunkt gilt der Quartalsbericht für das zweite Quartal 2026, den Palantir voraussichtlich am 3. August 2026 vorlegen wird. Dann zeigt sich, ob das Unternehmen seinen hohen RDV weiter in Umsatz umwandeln kann und ob die Guidance von 7,66 Milliarden US-Dollar für das Gesamtjahr Bestand hat.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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