Siemens Energy-Aktie unter Druck: Warum Anleger jetzt genau hinschauen sollten

KI-Sorgen belasten Aktie

14.09.26 11:24 Uhr

Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Montag im Zuge der weltweiten KI-Verunsicherung deutlich unter Druck. Dabei sind die operativen Aussichten des Energietechnikkonzerns weiterhin stark.

• Siemens Energy plant die rechtliche und operative Trennung der Sparte Transformation of Industry, während die Aktie operativ auf Kurs bleibt und das Kursziel bei den meisten Analysten weiterhin positiv eingeschätzt wird.

• Trotz des Kursrutsches bleiben die Analysten überwiegend optimistisch und sehen das langfristige Wachstumspotenzial, wobei die Abspaltung der Industriesparte weiter vorangetrieben wird.

• Der Kurs von Siemens Energy fällt deutlich, ausgelöst durch eine Warnung des Anthropic-Chefs Dario Amodei, der eine Verlangsamung der KI-Entwicklung fordert, was auch die gesamte Tech-Branche belastet.

Eine Warnung von Anthropic-Chef Dario Amodei schickt Tech-Werte auf Talfahrt

Siemens Energy treibt parallel die Abspaltung seiner Industriesparte voran

Analysten halten trotz des Kursrutsches an ihren optimistischen Zielen fest

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Die Aktie von Siemens Energy gerät am Montag im DAX deutlich unter Druck und verliert auf XETRA zeitweise 5,85 Prozent auf 135,82 Euro. Auslöser ist eine neue Debatte über das Tempo der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, ausgelöst durch eine Warnung des Anthropic-Chefs Dario Amodei. Auch andere KI-nahe Werte geraten am selben Tag unter Verkaufsdruck.

KI-Sorgen erfassen die Märkte

Auslöser der Kursbewegung ist eine Warnung von Anthropic-Chef Dario Amodei, der befürchtet, ein entsprechend leistungsfähiger KI-Schwarm könnte innerhalb von sechs bis zwölf Monaten das Internet übernehmen und Schäden in Höhe von hunderten Milliarden US-Dollar verursachen. Amodei rief zu einer Verlangsamung der Entwicklung der leistungsfähigsten Modelle auf und erhielt Rückendeckung von Tesla-Chef Elon Musk sowie von OpenAI-Chef Sam Altman, der zugleich einen schnellen Börsengang seines Unternehmens für das laufende Jahr ausschloss.

Die Analysten der LBBW kommentierten, ein vorsichtigeres KI-Entwicklungstempo könnte die Investitionen entlang der Wertschöpfungskette bremsen und die hohen Gewinnerwartungen der Branche gefährden, da Technologiewerte wegen ihrer Bewertung anfällig für Zweifel an den Investitionssummen seien. Die Bewegung erfasste zunächst die Börse in Seoul mit Kursverlusten bei SK hynix und Samsung, ehe sie nach Europa und in die USA überschwappte.

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Was der KI-Boom für Siemens Energy bedeutet

Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie stark Siemens Energy tatsächlich vom weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur abhängig ist. Der Konzern profitiert vom steigenden Strombedarf von Rechenzentren und dem damit verbundenen Ausbau der Stromnetze. Eine Abschwächung der KI-Investitionen könnte daher auch die Wachstumserwartungen für Siemens Energy belasten. Entscheidend ist deshalb, ob der aktuelle Kursrückgang lediglich eine Reaktion auf die allgemeine KI-Verunsicherung darstellt oder eine Neubewertung des KI-getriebenen Wachstumspotenzials einleitet.

Siemens Energy treibt Abspaltung voran

Parallel zur Marktbewegung treibt der Konzern die Verselbstständigung seiner Sparte Transformation of Industry voran. Goldman Sachs berät Siemens Energy bei dem Vorhaben. Mehrere Finanzinvestoren – darunter einem Bloomberg-Bericht zufolge CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield und KKR – prüfen Gebote; die Bewertung der Sparte könnte demnach bei über 10 Milliarden Euro liegen.

Offiziell hatte Siemens Energy den Start der rechtlichen und operativen Trennung bereits Ende August verkündet. Die Sparte beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro bei einer Marge von 11,3 Prozent. Ziel ist die Entkonsolidierung bei Beibehaltung einer wesentlichen Minderheitsbeteiligung. CEO Christian Bruch erklärte in der Mitteilung, Transformation of Industry habe sich zu einem profitablen, wachstumsstarken Geschäft entwickelt und biete Potenzial für weiteres profitables Wachstum bei beschleunigter Weiterentwicklung.

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Zahlen und Analystenbild

Operativ bleibt der Konzern auf Kurs: Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 11,45 Milliarden Euro, der Gewinn je Aktie kletterte von 0,71 auf 1,26 Euro. Die Prognose für den freien Cashflow im Gesamtjahr hob Siemens Energy von 4 bis 5 Milliarden auf rund 8 Milliarden Euro an; für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und einem EBITDA-Anstieg um 69 Prozent.

Im Hintergrund senkte die frühere Mutter Siemens ihren Stimmrechtsanteil an Siemens Energy einer Pflichtmitteilung aus der vergangenen Woche zufolge von 5,5 auf knapp unter 5 Prozent und unterschritt damit erstmals die meldepflichtige Schwelle; bei der Abspaltung 2020 hatte Siemens noch 35,1 Prozent gehalten. Trotz der Kursbewegung bleibt das Analystenbild überwiegend positiv: Von elf erfassten Häusern stufen neun die Aktie mit Buy ein, eines mit Hold und eines mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 207 Euro. JPMorgan-Analyst Phil Buller bestätigte zuletzt sein Kursziel von 245 Euro mit der Einstufung Buy.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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