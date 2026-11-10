Siemens Energy-Aktie steigt vor Zahlen – ist die Talsohle nach dem Kursrutsch durchschritten?

KI-Sorgen im Fokus

10.11.26 11:42 Uhr

Die Siemens Energy-Aktie steht vor einem entscheidenden Termin. Trotz beeindruckender Geschäftszahlen bleibt die Unsicherheit hoch – und die Erwartungen an das Management sind anspruchsvoll.

• Das Ergebnis des kommenden Ausblicks und die Zielsetzungen bis 2030 werden entscheidend sein, um die aktuelle Skepsis zu überwinden, während Investoren auf die Präsentation am Mittwoch gespannt sind.

• Analysten erwarten für 2027 einen Gewinnsprung von über 40 %, wobei der neue Ausblick bis 2030 die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen dürfte.

• Die Siemens Energy-Aktie erholt sich vor dem Quartals- und Jahreszahlen, bleibt aber deutlich unter ihrem Rekordhoch von 191,66 Euro und wird durch Zweifel an KI-Investitionen sowie Branchenfaktoren belastet.

Die Aktie erholt sich vor dem Zahlentermin, bleibt aber weit unter dem Hoch

Analysten rechnen für 2027 mit einem Gewinnsprung von gut 40 Prozent

Der neue Ausblick bis 2030 dürfte über den weiteren Kursverlauf entscheiden

Werbung

Siemens Energy geht mit Rückenwind in den wichtigsten Termin des Jahres: Am Dienstag notiert die Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent höher bei 125,82 Euro. Einen Tag später legt der Energietechnikkonzern die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 vor. Ob die Talsohle damit durchschritten ist, dürfte sich allerdings weniger an den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals als vielmehr am neuen Ausblick entscheiden.

Ausverkauf trotz Rekordquartal

Ihr Rekordhoch von 191,66 Euro markierte die Aktie am 24. April, einen Tag nachdem Siemens Energy die Jahresprognose angehoben hatte. Seither ist der Abstand auf rund ein Drittel gewachsen. Allein auf Sicht von drei Monaten summiert sich das Minus auf mehr als 20 Prozent. Auslöser waren dabei keine schwachen Geschäftszahlen, sondern Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen und steigende Zinsen, die den Bau neuer Rechenzentren verteuern.

Zusätzlichen Druck brachte eine Branchenstudie von Barclays. Analyst George Featherstone schrieb im Oktober, die Lieferkette müsse sich von ihrer „vermeintlich unbegrenzten Fähigkeit“ verabschieden, Preise zu erhöhen und Margen auszuweiten. Anfang November geriet die Aktie nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen erneut unter Druck. UBS-Analyst Christopher Leonard bewertete die Folgen für europäische Energietechnikwerte grundsätzlich als eher negativ, sah durch den Ausverkauf allerdings bereits viel eingepreist.

Werbung

Was für eine Bodenbildung bei der Siemens Energy-Aktie spricht

Operativ liefert der Konzern bislang keinen Grund für den Kursverfall. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres erreichte der Auftragseingang mit 17,9 Milliarden Euro einen Rekord, während der Auftragsbestand auf 162 Milliarden Euro stieg. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich auf 1,62 Milliarden Euro nach 497 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Marge erreichte mit 14,2 Prozent ebenfalls einen Rekordwert.

Auch die Jahresziele bekräftigte Siemens Energy im Pre-Close-Call am 30. September. Demnach soll das vergleichbare Umsatzwachstum bei 14 bis 16 Prozent liegen, die Marge vor Sondereffekten zwischen 10 und 12 Prozent und mit Tendenz zum oberen Ende der Spanne. Beim Nettogewinn peilt der Konzern rund 4 Milliarden Euro an. Rechenzentren bezeichnet Siemens Energy dabei als zusätzlichen Treiber, nicht aber als Fundament des Ausblicks. Stornierungen von Rechenzentrumsprojekten in den USA habe es nicht gegeben.

Zusätzliche Unterstützung kommt vom laufenden Aktienrückkauf. Die dritte Tranche über bis zu 2 Milliarden Euro läuft seit dem 24. September und soll spätestens Ende März 2027 abgeschlossen sein. Auch die Einschätzungen einiger Analysten sprechen dafür, dass die Erwartungen vor dem Zahlentermin nicht allzu hoch sind: JPMorgan-Analyst Phil Buller verwies vergangene Woche auf eine Investorenumfrage, die niedrige Erwartungen vor dem Quartalsbericht und dem Kapitalmarkttag zeige. Er bestätigte seine Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 245 Euro. Bernstein Research blieb ebenfalls bei „Outperform“ und einem Kursziel von 210 Euro. Auch UBS rät zum Kauf und nennt dasselbe Kursziel.

Werbung

Allerdings zeigt sich hier ein Spannungsfeld: Siemens Energy betont, dass Rechenzentren nicht das Fundament des Ausblicks sind. An der Börse wird die Aktie jedoch wie ein KI-Wert gehandelt, wie die Reaktionen auf die Barclays-Studie und die US-Wahl zeigen. Solange diese Verbindung besteht, dürfte selbst eine starke Bilanz kaum ausreichen, um den Kurs von der Stimmung im KI-Sektor zu lösen.

Warum der Boden noch nicht bestätigt ist

Gegen eine voreilige Entwarnung spricht vor allem die hohe Messlatte. Der von Siemens Energy am 4. November veröffentlichte Analystenkonsens sieht die Marge vor Sondereffekten für das Gesamtjahr bei 12,3 Prozent und damit knapp über der eigenen Zielspanne. Für das vierte Quartal erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von 1,39 Euro nach 0,19 Euro im Vorjahresquartal. Für das Geschäftsjahr 2027 liegt die Schätzung bei 6,30 Euro je Aktie. Das wären gut 40 Prozent mehr als die für 2026 erwarteten 4,48 Euro.

Hinzu kommen Belastungen, die das Management bereits angekündigt hat. Nach dem außergewöhnlich starken dritten Quartal soll die Konzernmarge im Schlussquartal etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres liegen. Als Gründe nennt der Konzern unter anderem den Geschäftsmix, das Projektphasing, die übliche Saisonalität im Servicegeschäft von Gas Services sowie höhere Investitionen zum Jahresende. Auch der Auftragseingang bei Gas Services soll unter den Werten der ersten drei Quartale bleiben. Bei Siemens Gamesa blieb der Offshore-Auftragseingang hinter den Erwartungen zurück, weil sich Projektentscheidungen ins Geschäftsjahr 2027 verschoben haben.

Worauf es am Mittwoch ankommt

Am Mittwoch veröffentlicht Siemens Energy die Zahlen. Neben dem Ausblick für 2027 will der Konzern auch Ziele bis zum Geschäftsjahr 2030 und einen aktualisierten Rahmen für die Kapitalallokation vorlegen. Anschließend folgen Roadshows in London am 12. November sowie in Paris und Frankfurt am 13. November.

Für Anleger dürfte das vierte Quartal damit eher zweitrangig sein. Eine Positionierung vor dem Termin ist vor allem eine Wette darauf, dass der neue Ausblick die hohen Schätzungen für 2027 stützt. Bleibt die Prognose darunter, könnte die Skepsis aus dem Oktober schnell zurückkehren. Ein erster Prüfstein ist die Nettogewinnprognose für 2027: Der Analystenkonsens rechnet mit gut 5,5 Milliarden Euro nach rund 4 Milliarden Euro für 2026.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.