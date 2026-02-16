KI-Sorgen

Die Microsoft-Aktie steckt im Abwärtstrend: Steigende Investitionen in KI und Cloud belasten die Bilanz, während Analysten weiter über Chancen und Risiken diskutieren.

Die Microsoft-Aktie steckt derzeit in einem deutlichen Abwärtstrend. Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 17 Prozent eingebüßt, und auch im Vergleich zum Vorjahr liegt die Aktie leicht im Minus. Am Dienstag zeichnet sich an der Tech-Börse NASDAQ ein weiterer Rückgang ab: Zeitweise verliert der Anteilsschein 0,25 Prozent auf 400,32 US-Dollar. Experten und Anleger stehen vor der Frage: Handelt es sich um eine günstige Einstiegschance oder steckt der Kursrutsch erst am Anfang?

Softwarebranche unter Druck - KI als Risiko und Chance

Die gesamte Software- und Cloud-Branche geriet zuletzt unter Druck. Die Ursache: künstliche Intelligenz verändert die Grundlagen des Softwaregeschäfts. Große Sprachmodelle und KI-Agenten könnten klassische Lizenzmodelle bedrohen, während gleichzeitig massive Investitionen notwendig sind, um Marktanteile zu sichern. Für Unternehmen wie Microsoft bedeutet das steigende Ausgaben bei gleichzeitig unsicherem Return-on-Investment.

Microsoft mit starker Bilanz - doch KI-Ausgaben belasten

Trotz dieser Herausforderungen zeigt Microsoft eine weiterhin starke Bilanz. Dank hoher Nachfrage nach KI- und Cloud-Diensten legte der Konzern erneut zu, doch das Wachstum im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 fiel schwächer aus als zuvor. Hohe Investitionen und Kapazitätsengpässe in der Cloud-Sparte belasteten den Aktienkurs, der zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025 fiel.

Analysten bewerten die Zahlen zwar überwiegend positiv, äußern aber Zweifel am künftigen Wachstum von Azure. Gleichzeitig plant Microsoft weitere Investitionen in OpenAI, um die eigene KI-Strategie zu stärken.

Bewertung vs. Risiko: Ist die Aktie ein Kauf?

Fundamental wirkt die Aktie auf den ersten Blick günstig. Das aktuelle KGV von 25,11 liegt gemäß Wall Street Online deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 31,7. Allerdings werfen die hohen Investitionen in KI, steigende Schulden und wachsende Zinskosten Schatten auf die Bewertung. Sollten die Ausgaben die erwarteten Gewinne nicht rechtfertigen, könnten die aktuellen Bewertungsabschläge schnell hinfällig werden.

Trotz dieser Risiken bleiben Analysten überaus positiv: Auf TipRanks lauten 32 von 36 Einschätzungen "Kaufen". Demgegenüber stehen lediglich vier Halteempfehlungen - Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 593,38 US-Dollar - rund 48 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 401,32 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net