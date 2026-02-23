DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -4,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin54.484 -0,5%Euro1,1784 ±-0,0%Öl71,86 +0,5%Gold5.187 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
KI-Speicherboom

Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA?

24.02.26 03:30 Uhr
Wie die frühe NVIDIA: Warum die Sandisk-Aktie an der NASDAQ jetzt zum KI-Highflyer mutiert | finanzen.net

Sandisk gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms und zählt 2026 mit zu den stärksten Aktien am US-Markt. Hinter dem Höhenflug steckt eine Dynamik, die an NVIDIAs frühe Rally erinnert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5,50 EUR -0,05 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Factset Research Systems Inc.
162,85 EUR -5,60 EUR -3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jefferies Financial Group
44,73 EUR -0,33 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
251,35 EUR -10,65 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
118,00 EUR 1,00 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
356,05 EUR -5,95 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,02 EUR 0,98 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raymond James Financial Inc.
131,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
193.000,00 KRW 2.900,00 KRW 1,53%
Charts|News|Analysen
Sandisk Corp
666,49 USD 16,52 USD 2,54%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
951.000,00 KRW 2.000,00 KRW 0,21%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
240,10 EUR -5,10 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Sandisk-Aktie konnte seit Jahresbeginn 2026 stark zulegen
• NAND-Flash-Speicher ist durch KI-Rechenzentren stark nachgefragt
• Konkurrenten sind Micron, Samsung und SK hynix

Wer­bung

Vom USB-Stick zum KI-Rechenzentrum

Sandisk war lange Zeit vor allem für Speicherkarten und USB-Sticks bekannt, Produkte, die in Digitalkameras, Spielkonsolen und anderen Unterhaltungselektronikgeräten steckten. Das Unternehmen wurde 2024 aus Western Digital ausgegliedert und ist seither als eigenständiges Unternehmen an der NASDAQ gelistet. Wie Adam Spatacco in einem Beitrag bei The Motley Fool vom 16. Februar 2026 beschreibt, durchläuft Sandisk aktuell eine Transformation, die Parallelen zu NVIDIAs früher Entwicklung aufweist: So wie NVIDIAs Grafikprozessoren ursprünglich für Gaming konzipiert waren und dann für KI-Anwendungen umfunktioniert wurden, wandelt sich Sandisk vom Konsumgüterhersteller zum Zulieferer für KI-Rechenzentren. Die Enterprise-SSDs und NAND-Flash-Speicherlösungen des Unternehmens sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Infrastruktur großer Cloud-Anbieter.

Die Geschäftszahlen unterstreichen diesen Wandel. Wie aus Sandisks Pressemitteilung vom 29. Januar 2026 hervorgeht, erzielte das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 3,03 Milliarden US-Dollar, ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 6,20 US-Dollar und ein sequenzielles Umsatzwachstum im Rechenzentrumssegment von 64 Prozent. Der Konzern bezifferte das Umsatzwachstum im Jahresvergleich auf 61 Prozent. Sandisk konnte damit bei Gewinn als auch der Umsatz die Erwartungen der von FactSet befragten Analysten deutlich übertrafen. Der Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal fiel laut Pressemitteilung ebenfalls stark aus, mit einer Umsatzprognose von 4,4 bis 4,8 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn von 12,00 bis 14,00 US-Dollar je Aktie.

KI-Boom trifft auf Speicherknappheit

Der Treiber hinter Sandisks Kursexplosion ist eine massive Angebotsknappheit bei NAND-Flash-Speicher. KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Speicherkapazität für Trainingsdatensätze und Inferenz-Workloads. Gleichzeitig steigt auch der Speicherbedarf in KI-fähigen Smartphones und PCs. Die Fertigungskapazitäten bei Sandisk laufen auf Volllast, doch die Nachfrage übersteigt das Angebot weiterhin. CEO David Goeckeler erklärte auf der Barclays Global Technology Conference am 10. Dezember 2025, die Nachfrageseite sei klar in einer Position, in der Verfügbarkeit über den Preis gestellt werde. Analysten von Raymond James stuften die Aktie nach den Q2-Zahlen auf "Outperform" hoch und verwiesen laut CNBC darauf, dass das Angebot so knapp sei, dass die Kapazitäten möglicherweise für Jahre ausverkauft sein könnten.

Wer­bung

Diese Angebotslücke hat es Speicherherstellern ermöglicht, die Preise deutlich anzuheben. Sandisk soll im laufenden Quartal die Preise für Enterprise-3D-NAND-SSDs verdoppelt haben. Die Bruttomarge für das dritte Quartal prognostiziert das Unternehmen laut Pressemitteilung auf 65 bis 67 Prozent. Der Gesamtmarkt für High-Bandwidth-Memory (HBM) lag 2025 bei rund 35 Milliarden US-Dollar. Micron-CEO Sanjay Mehrotra bezifferte die erwartete jährliche Wachstumsrate im Rahmen von Microns Q1-FY2026-Earnings-Call am 17. Dezember 2025 auf rund 40 Prozent, was den HBM-Markt bis 2028 auf ein Volumen von etwa 100 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen würde.

NVIDIA-Parallele und Risiken

Der Wettbewerb im Speichersegment verteilt sich auf Micron Technology, Samsung und SK hynix. Sandisks frühe Positionierung in der KI-Infrastruktur und das Joint Venture mit dem japanischen Hersteller Kioxia verschaffen dem Unternehmen allerdings Kostenvorteile bei der NAND-Fertigung. JPMorgan-Analyst Harlan Sur verwies laut Yahoo Finance darauf, dass die Nachfrage nach Enterprise-SSDs mit einer jährlichen Wachstumsrate von 35 Prozent bis 2027 auf rund 45 Milliarden US-Dollar ansteigen dürfte und Sandisk seinen Marktanteil in diesem Segment noch deutlich ausbauen könne.

Dennoch gibt es Risiken. Der Speichermarkt ist historisch zyklisch und schwankt zwischen Angebotsknappheit und Überangebot. Im Rahmen der Q2-Telefonkonferenz am 29. Januar 2026 erklärte CEO Goeckeler gegenüber Analysten, man sehe die Kundennachfrage derzeit weit über dem Angebot, und zwar über das Kalenderjahr 2026 hinaus. Jefferies-Analyst Blayne Curtis warnte laut Yahoo Finance jedoch vor der historisch volatilen Natur vergangener Speicherzyklen, auch wenn die Gewinne vorerst weiter steigen dürften. Sandisks Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei rund 9 Milliarden US-Dollar. Sollte sich die Nachfrage abkühlen oder neues Angebot auf den Markt kommen, könnte die Aktie empfindlich korrigieren. Bis dahin profitiert Sandisk jedoch von einem Umfeld, das dem frühen KI-Boom bei NVIDIA in vielen Aspekten ähnelt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Factset Research Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen