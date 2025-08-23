DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin96.270 +0,7%Euro1,1661 +0,2%Öl67,38 -2,5%Gold3.559 +0,7%
KI-Spezialist Salesforce enttäuscht Wall Street

03.09.25 22:49 Uhr
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Unternehmenssoftware-Spezialist Salesforce, der voll auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz einschwenkte, hat die Börse mit seinem Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier Prozent. Salesforce übertraf im vergangenen Quartal zwar Erwartungen der Analysten - der Umsatz im laufenden Vierteljahr könnte aber ihre Prognosen verfehlen.

Salesforce will mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Salesforce demonstrierte zum Beispiel, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette führen kann, bei dem es um den Umtausch eines zu klein gekauften Pullovers ging. Firmenchef Marc Benioff sagte jüngst in einem Podcast-Interview, dass Salesforce im eigenen Kundendienst 4.000 der zuvor 9.000 Jobs durch KI-Automatisierung abbauen konnte. Der bisherige Jahresverlauf seien die "acht aufregendsten Monate meiner Karriere" gewesen, fügte er hinzu.

Im vergangenen Quartal steigerte Salesforce den Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 10,24 Milliarden Dollar (knapp 8,8 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt mit 10,14 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich stieg der Gewinn um 32 Prozent auf knapp 1,89 Milliarden Dollar.

Für das laufende Quartal stellte Salesforce Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten waren im Schnitt von einer Prognose bei 10,29 Milliarden Dollar ausgegangen./so/DP/nas

mehr Analysen