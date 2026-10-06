Zalando-Aktie im Fokus: Weiterhin keine Dividende geplant - 'Lifestyle-KI' soll kommen

KI statt Dividende

06.10.26 20:18 Uhr

Der Online-Händler Zalando will weiterhin keine Dividende ausschütten.

"Unsere Priorität ist profitables Wachstum. Deshalb investieren wir zuerst in unser Geschäft und halten eine solide Liquiditätsreserve", sagte Co-Vorstandschef Robert Gentz dem "Handelsblatt" laut einer am Dienstagabend verbreiteten Vorausmeldung. Überschüssiges Kapital fließe stattdessen in Aktienrückkäufe. Gentz glaubt weiter an ein "starkes organisches Wachstum" des DAX-Konzerns.

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Beim Thema "Künstliche Intelligenz" zeigt sich der Manager optimistisch. Zalando baue gerade an einer "Lifestyle-KI". Zur Sorge, KI-Agenten könnten Händler überflüssig machen, sagte Gentz: "Ich glaube nicht, dass Agenten den Einkauf von Mode und Lifestyle ganz übernehmen." Kleidung sei emotional und individuell, anders als etwa Waschmittel.

/he/edh

BERLIN (dpa-AFX)