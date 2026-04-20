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KI-Strategie

Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten

21.04.26 03:23 Uhr
Machtkampf der Tech-Giganten: OpenAI zwischen den NASDAQ-Aktien Amazon und Microsoft | finanzen.net

Der KI-Entwickler OpenAI erweitert seinen Kreis an strategischen Unterstützern und schließt eine umfassende Allianz mit Amazon - das weicht die bisherige exklusive Bindung an Microsoft auf.

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• OpenAI nutzt künftig verstärkt die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services
• Amazon investiert im Rahmen der Kooperation mehrere Milliarden US-Dollar
• Die langjährige Exklusivpartnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI wird aufgeweicht

Strategische Neuausrichtung durch Allianz mit Amazon

Das US-Unternehmen OpenAI schließt eine weitreichende strategische Partnerschaft mit Amazon ab, um seine Rechenkapazitäten massiv auszuweiten. Im Zentrum der Vereinbarung steht die Nutzung von Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Anbieter von Amazon, als bevorzugtem Partner für das Training und den Betrieb zukünftiger KI-Modelle. Laut einer Pressemitteilung vom 27.02.2026 von Amazon investiert der Konzern im Zuge dieser Kooperation 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Zusammenarbeit sieht zudem vor, dass OpenAI Zugriff auf die spezialisierten KI-Chips von Amazon erhält, um die Effizienz der Modellentwicklung zu steigern und die Abhängigkeit von einzelnen Hardware-Lieferanten zu verringern.

Veränderungen in der Beziehung zu Microsoft

Die Ankündigung markiert einen Wendepunkt in der bisherigen Expansionsstrategie von OpenAI, da das Unternehmen seine Infrastruktur erstmals signifikant über die Systeme von Microsoft hinaus diversifiziert. Microsoft bleibt zwar ein bedeutender Investor und Partner, doch die ursprüngliche Exklusivität der Zusammenarbeit wird durch den Einstieg von Amazon formell beendet. In einem Blogbeitrag der Microsoft Corporation betont der Konzern jedoch, dass die bestehende Kooperation fortgesetzt und die Integration von OpenAI-Technologien in die eigenen Produkte weiter vorangetrieben wird. Die neuen Entwicklungen werden als notwendiger Schritt beschrieben, um den immensen Bedarf an Rechenleistung für die nächste Generation künstlicher Intelligenz zu decken.

Marktbeobachter bewerten die Machtverschiebung

Analysten bewerten den Schritt als Zeichen für das wachsende Bedürfnis von OpenAI nach Unabhängigkeit und Ressourcenvielfalt. Das Finanzportal MarketWatch, eine auf Wirtschaftsnachrichten und Börsendaten spezialisierte Plattform, berichtet in diesem Zusammenhang von einer möglichen Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen OpenAI und seinem bisherigen Hauptförderer. Während Microsoft über Jahre hinweg als alleiniger Cloud-Lieferant fungierte, entsteht nun eine Wettbewerbssituation zwischen den beiden größten Cloud-Anbietern der Welt um die Unterstützung des führenden KI-Entwicklers. Für Anleger bedeutet dies eine Veränderung der Machtverhältnisse im Sektor, da die technologische Führung von OpenAI nicht mehr allein an den Erfolg der Microsoft-Infrastruktur gekoppelt ist.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com, mindea / Shutterstock.com

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