KI-Tempo statt Bremse

16.09.26 10:48 Uhr

Während Anthropic vor Internet-Übernahmen durch KI-Agenten warnt, wollen NVIDIA und Meta lieber selbst für Sicherheit sorgen als gemeinsam zu bremsen.

• Die Debatte wurde durch Dario Amodeis Warnung vor gefährlichen KI-Agenten ausgelöst; beide Branchenführer vertreten die Ansicht, dass eine koordinierte Verlangsamung die Investitionen im Rechenzentrumsgeschäft beeinträchtigen könnte.

• Zuckerberg betonte die Verantwortung der KI-Labore, ihr Entwicklungstempo selbst zu steuern, und forderte mehr unabhängige Prüforganisationen für Sicherheitsbewertungen.

• Meta-CEO Mark Zuckerberg und NVIDIA-Chef Jensen Huang setzen auf individuelle Sicherheitsmaßnahmen bei der KI-Entwicklung und lehnen eine branchenweite Verlangsamung oder kartellrechtliche Ausnahmen ab.

Zuckerberg setzt auf individuelle Sicherheitschecks statt Branchenbremse

Huang lehnt koordinierte KI-Bremse und kartellrechtliche Ausnahmen ab

KI-Slowdown könnte Investitionsdynamik und Chipnachfrage bremsen

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In der Debatte um Tempo und Sicherheit der KI-Entwicklung positionieren sich Meta-Chef Mark Zuckerberg und NVIDIA-Chef Jensen Huang gegen eine koordinierte Verlangsamung der gesamten Branche. Beide setzen stattdessen auf Sicherheitsmaßnahmen der einzelnen Unternehmen, während Anthropic-Chef Dario Amodei ein langsameres Entwicklungstempo gefordert hatte.

Für Anleger ist die Debatte relevant, weil eine branchenweite Verlangsamung theoretisch auch die Investitionen in Rechenzentren und damit die Nachfrage nach KI-Chips bremsen könnte. Besonders NVIDIA profitiert derzeit von der hohen Investitionsdynamik: Der Konzern steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar. Der Data-Center-Umsatz wuchs um 117 Prozent auf 89 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt NVIDIA rund 108 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.

Zuckerberg widerspricht Amodeis Bremsvorschlag

Meta-Chef Mark Zuckerberg äußerte sich am Dienstag auf der Plattform X zur Debatte. Er argumentierte, jedes KI-Labor trage selbst die Verantwortung und habe einen ausreichenden Anreiz, seine Modelle im für die Sicherheit erforderlichen Tempo zu entwickeln. Unternehmen könnten zudem eigene Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit ihrer Systeme zu gewährleisten.

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Als Beispiel verwies Zuckerberg darauf, dass Meta die Einführung seines KI-Agenten Muse um mehrere Monate verzögert habe, um Sicherheit und Security zu verbessern. Zudem plädierte er für ein breiteres Ökosystem unabhängiger Prüforganisationen, die fortgeschrittene KI-Modelle auf Sicherheits-, Security- und Alignment-Risiken bewerten.

Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5



Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens. Werbung



The…— Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026

Meta treibt KI selbst voran

Zuckerbergs Position lässt sich auch vor dem Hintergrund der eigenen KI-Strategie von Meta einordnen. Der Konzern entwickelt eigene KI-Modelle und Agenten und investiert massiv in die dafür benötigte Infrastruktur. Eine koordinierte Verlangsamung der Branche könnte daher die Entwicklung neuer Produkte und den Ausbau der Rechenkapazitäten erschweren. Diese Einordnung ergibt sich aus Metas Geschäftsmodell und Investitionsplänen und ist keine von Zuckerberg ausdrücklich genannte Begründung für seine Position.

Huang lehnt koordinierte KI-Bremse ab

NVIDIA-Chef Jensen Huang lehnt ebenfalls Vorschläge ab, KI-Unternehmen kartellrechtliche Ausnahmen zu gewähren, damit sie eine koordinierte Verlangsamung der Modellentwicklung vereinbaren könnten. Nach seiner Darstellung sollten Unternehmen Sicherheitsfragen selbst lösen, während Regulierer sich auf konkrete Risiken konzentrieren.

Für NVIDIA ist die Frage besonders relevant, weil der Konzern unmittelbar vom Ausbau der KI-Recheninfrastruktur profitiert. Die bisherigen Zahlen zeigen eine weiterhin hohe Wachstumsdynamik. Eine koordinierte Verlangsamung der Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle könnte mittelbar die Investitionspläne von KI-Laboren, Cloud-Anbietern und anderen Kunden beeinflussen.

Huang machte seine Haltung zuletzt beim All-In Summit in Los Angeles deutlich. Bei einem Bühnentelefonat mit US-Präsident Donald Trump, der Sicherheitswarnungen als Versuch bezeichnet hatte, die US-KI-Entwicklung zu bremsen, erklärte Huang, man werde eine solche Verlangsamung nicht zulassen.

Amodei warnt vor zu schnellem KI-Fortschritt

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion war ein Essay von Anthropic-Chef Dario Amodei vom vergangenen Wochenende. Darin forderte er, das Tempo der Weiterentwicklung leistungsfähiger KI-Modelle zu drosseln, damit Sicherheitsmaßnahmen mit den steigenden Fähigkeiten der Systeme Schritt halten können.

Amodei warnte unter anderem, ein Schwarm von KI-Agenten könnte innerhalb von sechs bis zwölf Monaten in der Lage sein, mit einem dauerhaften Botnetz erhebliche Teile des Internets anzugreifen und Schäden in Höhe von potenziell Hunderten Milliarden US-Dollar zu verursachen. Diese Angaben sind als Warnung und Einschätzung Amodeis einzuordnen und keine bestätigte Prognose.

OpenAI-Chef Sam Altman unterstützte Amodeis Forderung nach einem langsameren Tempo an der technologischen Spitze und kündigte ebenfalls eine stärkere Einbindung externer Prüfer an.

KI-Investitionen bleiben für Anleger in NVIDIA- & Meta-Aktie entscheidend

Für NVIDIA steht damit neben der Sicherheitsdebatte vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Investitionen in KI-Rechenzentren entwickeln. Das starke Umsatzwachstum und die Prognose für das laufende Quartal zeigen bislang eine hohe Nachfrage nach Rechenleistung. Eine koordinierte Branchenbremse könnte diesen Investitionszyklus theoretisch dämpfen, während zusätzliche Sicherheitsprüfungen ohne generelle Entwicklungsbremse den Ausbau der KI-Infrastruktur nicht grundsätzlich infrage stellen würden.

Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Cloud-Anbieter, Technologieunternehmen und KI-Labore ihre hohen Investitionen in Rechenleistung weiter ausbauen. Die Positionen von Huang und Zuckerberg sprechen sich dabei gegen eine koordinierte Verlangsamung aus, ohne dass daraus bereits eine Aussage über die künftige Entwicklung der KI-Investitionen abgeleitet werden kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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