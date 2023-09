C3.ai-Aktie an der NYSE fällt zweistellig: C3.ai noch immer in der Verlustzone - Umsatz über den Erwartungen

KI-Trend

Der auf Unternehmens-KI spezialisierte Technologieanbieter C3.ai hat die Bücher zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 geöffnet.

• C3.ai erneut mit Verlust

• Umsatz um mehr als 10 Prozent gestiegen

• CEO erkennt wachsendes Interesse an KI-Lösungen



Verlust geschmälert

Der KI-Spezialist C3.ai legte am Mittwoch nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel vor. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 machte der Technologiekonzern einen Verlust in Höhe von 0,09 US-Dollar je Aktie. Damit konnte das Unternehmen sein Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas schmälern, als der Verlust je Anteilsschein noch 0,12 US-Dollar betrug. Analysten hatten mit einem Minus von 0,173 US-Dollar je Aktie gerechnet, C3.ai schlug mit seinem Ergebnis also die Erwartungen der Wall Street-Experten.

Umsatz übertrifft Erwartungen der Experten

Beim Umsatz konnte C3.ai deutlich zulegen: Standen im Vorjahresquartal noch 65,3 Millionen US-Dollar in den Büchern, legte der Quartalsumsatz des Unternehmens nun um 10,79 Prozent auf 72,4 Millionen US-Dollar zu. Auch hier schoss der KI-Entwickler über das Ziel der Strategen hinaus, diese hatten im Schnitt einen Umsatz in Höhe von 71,6 Millionen US-Dollar erwartet.

Ausblick bewegt sich im Rahmen der Schätzung

Für das im August begonnene zweite Quartal 2024 erwartet C3.ai einen Umsatz in der Spanne zwischen 72 und 76,5 Millionen US-Dollar. Auch die Schätzungen der Experten, die laut FactSet bei 73,8 Millionen US-Dollar liegen, bewegen sich in diesem Bereich. Im gesamten Geschäftsjahr dürften der Umsatz zwischen 295 und 320 Millionen US-Dollar liegen, wie der KI-Experte im Rahmen seiner Zahlenvorlage erklärte.

C3.ai-Chef sieht wachsendes Interesse

C3.ai-CEO Thomas M. Siebel zeigte sich mit den Daten für das erste Quartal 2024 zufrieden und verwies auf die steigende Nachfrage nach Unternehmenslösungen im KI-Bereich. "Es ist schwierig, das Ausmaß des wachsenden Interesses zu beschreiben, das wir weltweit an der Einführung von KI in Unternehmen beobachten", so der Konzernlenker in einer Mitteilung. "Unsere KI-Anwendungen für Unternehmen und insbesondere C3 Generative AI erfreuen sich großer Beliebtheit."

So reagiert die Aktie

Weniger positiv wurden die Zahlen jedoch von Anlegern aufgenommen: Im Handel an der NYSE verliert die C3.ai-Aktie zeitweise 16,18 Prozent auf 26,37 US-Dollar. Seit Jahresbeginn stieg das Papier, das deutlich vom Hype um künstliche Intelligenz profitierte, aber bereits um 181,14 Prozent.

Redaktion finanzen.net