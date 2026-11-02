Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays sieht KI-Risiko, bleibt aber dabei

KI und Satelliten im Blick

02.11.26 03:01 Uhr

Barclays beziffert die Belastung durch KI und Satelliten, doch die Deutsche Telekom bleibt für die Bank ein Kernwert: Was heißt das für Aktionäre?

• Für Anleger bleibt die Deutsche Telekom attraktiv als stabiler Depotbaustein, wobei die Risiken und Chancen durch die Entwicklung in den USA, den Heimatmarkt und mögliche zukünftige Technologien wie SpaceX noch abzuwarten sind.

• Das Risiko für europäische Telekomunternehmen durch KI und Satelliten wird auf 4-13 Prozent beziffert, wobei die Belastung beim EBITDA höher ausfällt als beim Umsatz; Barclays kürzte die Kursziele der favorisierten Werte um 5-10 Prozent.

• Barclays sieht die Deutsche Telekom trotz höherer Belastung durch KI und Satellitenwettbewerb weiterhin als Kernwert und bevorzugt sie im europäischen Telekomsektor, gestützt durch ihr US-Geschäft und die Premiumposition in Deutschland.

Barclays rechnet mit Gegenwind durch KI und Satelliten

Warum die Bank die US-Präsenz als Stärke sieht

Welche Telekomwerte Barclays sonst bevorzugt

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Barclays hält an der Deutschen Telekom als Kernwert fest, obwohl die Bank den europäischen Telekomsektor wegen künstlicher Intelligenz und Satellitenwettbewerb nur mit neutral einstuft. In einer Branchenstudie nennt sie fünf Titel mit Overweight, darunter die Deutsche Telekom. Für Aktionäre zählt, wie groß die Belastung bei der Telekom ausfällt und was die Bank dagegenstellt.

Barclays beziffert das Risiko für den Sektor

Barclays belässt die Sektorsicht für europäische Telekomdienstleister auf neutral. In ihrer Studie beziffert die Bank das Umsatzrisiko durch KI-Agenten und Satellitenwettbewerb auf Sicht von fünf Jahren auf etwa 4 bis 7 Prozent. Auf EBITDA-Ebene sind es 8 bis 13 Prozent. Nach Barclays-Schätzung fällt die Belastung beim EBITDA damit höher aus als beim Umsatz.

Barclays senkte zudem die Annahmen zum Endwachstum und kürzte die Kursziele der fünf mit Overweight eingestuften Telekomwerte um 5 bis 10 Prozent. Bei der Auswahl bleibt es dennoch: Deutsche Telekom, KPN, Telia, Tele2 und Zegona. Das Signal für Aktionäre ist damit differenziert, denn die Bank warnt vor dem Sektor, hält einzelne Werte aber für widerstandsfähiger.

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Deutsche Telekom: Kernwert trotz höherer Belastung

Barclays nennt die Deutsche Telekom einen Kernwert unter den europäischen Telekomaktien. Die Bank schätzt die Umsatzbelastung durch KI und Satelliten auf 5,2 Prozent und die EBITDA-Belastung auf rund 9 Prozent. Beim Eigenkapitalwert beziffert sie die theoretische Belastung auf minus 15 Prozent. Bei der Umsatzbelastung liegt die Telekom mit 5,2 Prozent über Telia mit 4,4 Prozent und Tele2 mit 4,3 Prozent.

Gestützt sieht Barclays die Telekom durch den US-Markt, dessen regulatorisches und wettbewerbliches Umfeld günstiger sei als in Europa. In Deutschland sei der Konzern zudem dank seiner Premiumpositionierung gut aufgestellt. Ein mögliches hybrides Netz aus Mobilfunk und Satellit von SpaceX ist in der Bewertung nicht enthalten. Im günstigen Szenario liegt das Kursziel bei 42 Euro, im ungünstigen bei 20 Euro. Die Telekom trägt eine theoretische Last, wird aber durch US-Geschäft und Heimatmarkt gestützt. Dass ein SpaceX-Netz noch nicht eingerechnet ist, lässt die Bewertung für diesen Fall offen.

KPN, Telia, Tele2 und Zegona im Vergleich

Neben der Telekom führt Barclays vier weitere Werte als Overweight. KPN hob die Bank von Equal Weight an und verweist auf defensive Eigenschaften sowie ein unterstützendes Wettbewerbs- und Regulierungsumfeld. Telia wurde ebenfalls von Equal Weight angehoben, Barclays nennt den Wert einen vergleichsweise sicheren Hafen unter den EU-Telekomaktien.

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Beim Hauptrisiko unterscheiden sich die Werte. Bei KPN ist es eine Enttäuschung bei der mittelfristigen Entwicklung von freiem Cashflow und Dividende je Aktie, bei Tele2 eine Wachstumsverlangsamung, sobald Iliad die Kontrollmehrheit übernimmt. Telia setzt in Schweden stetig um, und der Kapitalmarkttag 2027 dürfte das mittelfristige Wachstum des freien Cashflows stützen. Bei Zegona sieht Barclays Werthebel in stabilisierenden Umsatztrends, der Kostentransformation und der Wertschöpfung aus NetCo und ServCo nach der Übernahme von Vodafone Spain. Größtes Risiko dort ist starker Wettbewerb. Die Auswahl folgt damit weniger einem gemeinsamen Muster als dem Zusammenspiel aus Marktumfeld, Belastung und Cashflow-Aussicht. Für Telekom-Aktionäre dient der Vergleich als Maßstab dafür, wo die Bank Gewichte setzt.

Deutsche Telekom-Aktie im Urteil der Analysten

Nach dem Analystenkonsens bei TipRanks bewerten sieben Analysten die Telekom, sechs mit Buy und einer mit Hold. Das mittlere Kursziel liegt bei 35,20 Euro, die Spanne reicht von 28,10 bis 40,00 Euro. Die Mehrheit der Stimmen ist damit positiv, die Ziele liegen aber weit auseinander.

Barclays-Analyst Maurice Patrick nennt in einer Studie vom 20. Oktober ein Kursziel von 32 Euro, das unter dem mittleren Ziel liegt. JPMorgan-Analyst Akhil Dattani veröffentlichte eine Einstufung mit Buy und einem Kursziel von 38 Euro.

Wie sich Telekom-Aktionäre aufstellen können

Die Studie von Barclays zeichnet für die Deutsche Telekom ein Bild mit zwei Seiten. Das Haus hält an der Overweight-Einstufung fest, setzt sein Kursziel mit 32 Euro aber unter das mittlere Analystenziel von 35,20 Euro. Noch deutlicher wird die Unsicherheit beim Blick auf die Szenarien: Zwischen dem günstigen Fall mit 42 Euro und dem ungünstigen mit 20 Euro liegt mehr als eine Verdopplung. Für Anleger, die die Aktie als stabilen Depotbaustein halten, spricht die Einschätzung eher für ein Festhalten als für einen Ausstieg. Wer neu einsteigen will, sollte sich bewusst machen, dass die Belastung durch KI-Agenten und Satelliten erst über mehrere Jahre sichtbar werden dürfte.

Innerhalb des Sektors lohnt der Vergleich der Risikoprofile. Die Telekom trägt nach Barclays-Schätzung mit 5,2 Prozent eine höhere Umsatzbelastung als Telia mit 4,4 Prozent und Tele2 mit 4,3 Prozent, profitiert dafür aber vom US-Geschäft und ihrer Premiumstellung in Deutschland. Telia und KPN beschreibt die Bank als defensivere Werte, bei Zegona hängt die These stärker am Erfolg des Umbaus in Spanien. Wer im Telekomsektor breiter aufgestellt sein möchte, kann die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt so verringern. Die unterschiedlichen Hauptrisiken der fünf Werte zeigen zugleich, dass eine Verteilung über mehrere Titel nicht automatisch dieselbe Stabilität bringt.

Für die weitere Entscheidung bietet sich ein schrittweises Vorgehen an. Die Telekom-Quartalszahlen am 5. November liefern Daten zu den beiden Säulen, auf die Barclays seine positive Sicht stützt: das Geschäft in den USA und die Entwicklung in Deutschland. Bestätigen beide Märkte ihre Stärke, gewinnt das Argument eines widerstandsfähigen Kernwerts an Gewicht. Längerfristig bleibt das mögliche hybride Netz von SpaceX der offene Punkt, da es in der Bewertung noch nicht enthalten ist. Konkrete Schritte in diese Richtung wären ein Signal, die eigene Position neu zu prüfen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.