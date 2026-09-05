Berkshire-Chef erklärt Milliarden-Kauf: Warum Greg Abel bei KI auf die Alphabet-Aktie setzt

KI-Wette

07.09.26 15:01 Uhr

Berkshire Hathaway-Chef Greg Abel erklärte in einem Interview, warum er die Alphabet-Position im zweiten Quartal um 17 Milliarden US-Dollar aufstockte.

• Neben Alphabet könnte auch die Energiesparte vom steigenden Strombedarf durch Rechenzentren im KI-Boom profitieren, da Energie als limitierender Faktor erkannt wird.

• Das Engagement basiert auf Erkenntnissen aus den eigenen Portfoliogesellschaften, die den Nutzen von KI bereits erfolgreich nutzen, was Berkshire zusätzlich motiviert hat.

• Berkshire Hathaway sieht Alphabet als wichtigen Akteur im Bereich künstliche Intelligenz und hat ihre Position im Portfolio durch zusätzliche Investitionen im Jahr 2026 erheblich ausgebaut.

Berkshire-Chef Greg Abel ordnet Alphabet als zentralen KI-Akteur ein

Konzernchef verweist auf Einblicke aus eigenen Portfoliogesellschaften

Auch Energiesparte könnte vom steigenden Strombedarf der KI profitieren

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Berkshire Hathaway-Chef Greg Abel hat die Beteiligung des Investmentkonzerns an Alphabet, dem Mutterkonzern von Google und YouTube , in einem CNBC-Interview als bedeutenden Akteur im Bereich künstliche Intelligenz beschrieben. Der Auftritt ordnet ein, warum Berkshire die Position im zweiten Quartal 2026 kräftig ausgebaut hat. Abel begründete das Engagement mit Erkenntnissen aus den eigenen Portfoliogesellschaften über den Nutzen von KI.

Abel rückt Alphabet-Aktie ins Rampenlicht

In dem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit CNBC-Moderatorin Becky Quick erklärte Abel Berkshire verfüge durch die eigenen Portfoliogesellschaften über umfangreiche Einblicke, wie diese künstliche Intelligenz einsetzten und welchen Nutzen sie daraus zögen. Dies habe zusätzliches Interesse geweckt, bevor der Konzern Google als bedeutenden Akteur im KI-Bereich wahrgenommen habe.

Vom Rabatt-Einstieg zur drittgrößten Position

Berkshire war rund 15 Monate vor dem Interview, im Juni 2025, über eine Privatplatzierung mit einem Abschlag von 6,5 Prozent auf den Marktkurs bei Alphabet eingestiegen und investierte damals 10 Milliarden US-Dollar. Abel erklärte, er habe den Rabattsatz vorgeschlagen, während Größe und Konditionen der Transaktion gemeinsam mit Warren Buffett festgelegt worden seien. "Wir sprachen auch über die Höhe des Rabatts, und ich empfahl 6,5 %, womit wir einverstanden waren“, so Abel. „Dann wurde die Transaktion schließlich abgeschlossen.“

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Im ersten Quartal 2026, seinem ersten vollen Quartal als CEO nach Buffetts Rückzug Ende 2025, baute Abel die Alphabet-Position um 224 Prozent aus. Im zweiten Quartal 2026 stockte Berkshire erneut auf, um weitere 17 Milliarden US-Dollar, wodurch Alphabet zur drittgrößten Position im Aktienportfolio aufstieg. Laut dem Filing zum zweiten Quartal hält Berkshire rund 106 Millionen Alphabet-Aktien im Wert von etwa 36,6 Milliarden US-Dollar.

Energie als zweiter KI-Hebel

Neben Alphabet sieht Abel auch die eigene Energiesparte Berkshire Hathaway Energy als Nutznießer des KI-Booms, weil der Strombedarf von Rechenzentren stark steigt. In Iowa, dem Sitz der Sparte, seien 2025 rund 8 Prozent der Netzlast auf Rechenzentren entfallen, sagte Abel. "Ich war eigentlich immer der festen Überzeugung, dass Energie der limitierende Faktor sein würde", sagte Abel. "Wir sehen darin aber nach wie vor eine bedeutende Chance für Berkshire und Berkshire Hathaway Energy", so der CEO.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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