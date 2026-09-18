SpaceX-Aktie legt nach starkem KI-Ausblick weiter zu: Sollten Anleger jetzt einsteigen?

KI-Wette treibt Kurs

18.09.26 11:20 Uhr

Neue Chip-Partnerschaften und der Ausbau der Rechenzentren könnten die Wachstumspläne von SpaceX vorantreiben. Doch wie viel KI-Fantasie ist bereits im Aktienkurs eingepreist?

• Die Aktie bleibt bei vielen Analysten positiv bewertet, wobei das hohe Wachstumspotenzial im KI-Bereich den Kurs beeinflusst; Investoren sollten die Fortschritte bei den Infrastrukturprojekten und den KI-Umsätzen im Blick behalten.

• Das Unternehmen baut seine Rechenkapazitäten durch neue Chip-Partnerschaften, darunter Gespräche zwischen SK hynix und Intel, sowie den Ausbau einer Chipfabrik in Texas.

• Analysten erhöhen ihre Umsatzprognosen für SpaceX im Bereich Künstliche Intelligenz deutlich, mit Erwartungen von bis zu 275 Milliarden US-Dollar bis 2030.

Analysten trauen SpaceX einen deutlich größeren KI-Umsatz zu

Chip-Partnerschaften und Rechenzentren rücken stärker in den Fokus

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Die Aktie von SpaceX setzt ihren Aufwärtstrend fort. Analysten schrauben parallel ihre Schätzungen für den künftigen KI-Umsatz des Unternehmens deutlich nach oben. Gleichzeitig verdichten sich Signale zu neuen Chip-Partnerschaften, die den Ausbau der Rechenkapazitäten absichern sollen.

Zweiter starker Handelstag für SpaceX-Aktie

Am Donnerstag stieg die SpaceX-Aktie an der NASDAQ letztlich um 2,6 Prozent auf 154,81 US-Dollar. Auch vorbörslich setzt sich die Aufwärtsbewegung leicht fort: Hier ist ein Kursplus von 0,80 Prozent auf 156,05 US-Dollar zu sehen. Bereits am Mittwoch war die SpaceX-Aktie um 5,2 Prozent gestiegen, sodass sich innerhalb von zwei Handelstagen eine deutliche Aufwärtsbewegung ergab. Seit dem Börsengang im Juni reichte die Spanne der Aktie von einem Tief bei 104,83 US-Dollar bis zu einem Hoch von 225,64 US-Dollar.

KI-Umsatzprognosen ziehen deutlich an

Laut Barron's dürfte SpaceX im Jahr 2027 einen KI-Umsatz von rund 67 Milliarden US-Dollar erzielen, nachdem Analysten diesen Wert im Juni noch auf 38 Milliarden US-Dollar geschätzt hatten. Für das Jahr 2030 werde inzwischen ein KI-Umsatz von rund 275 Milliarden US-Dollar erwartet, verglichen mit einer vorherigen Schätzung von rund 110 Milliarden US-Dollar im Juni dieses Jahres.

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Citi-Analyst Daniel Sorid beziffere in einer Einschätzung Ende Juni den Auftragsbestand der großen Cloud-Anbieter zum Ende des zweiten Quartals 2026 gemäß Barron's auf rund 2,5 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von rund 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende 2022, vor der Veröffentlichung von ChatGPT, hatte dieser Wert laut Sorid noch unter 500 Milliarden US-Dollar gelegen. Der Cloud-Umsatz der Branche überschritt im zweiten Quartal erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar, ebenso die Investitionen in Rechenzentren. SpaceX selbst verfügte zum Ende des Quartals über 1,4 Gigawatt an KI-Rechenkapazität und strebt an, diese bis Ende 2027 auf bis zu 10 Gigawatt auszubauen.

Neue Chip-Partnerschaften und wie SpaceX davon profitieren könnte

SK hynix führe laut Reuters Gespräche mit Intel über die Fertigung von Speicherchips in den USA. Citi-Analyst Atif Malik ordnete dies laut Barron's als möglichen weiteren Schritt zum Ausbau der Partnerschaft zwischen Intel und SpaceX ein, da SK hynix die US-Speicherfertigung ergänzen könnte. Parallel baut SpaceX gemeinsam mit Tesla eine Chipfabrik in Austin, Texas, auf. Zudem verschob SpaceX den 14. Testflug seiner Rakete Starship auf den 28. September, nachdem ursprünglich der 22. September als Termin vorgesehen war.

Analystenbild bei SpaceX-Aktie bleibt positiv

Unter den Analysten überwiegt weiterhin eine positive Einschätzung: 26 von 34 von TipRanks erfassten Häusern stufen die Aktie mit Buy ein, sechs mit Hold und zwei mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 232,07 US-Dollar bei einer Spanne von 75 bis 800 US-Dollar. Wells Fargo-Analyst Ken Gawrelski bestätigte Anfang September sein Buy-Rating mit einem auf 212 US-Dollar gesenkten Kursziel, während Pivotal Research am selben Tag mit Buy und einem Kursziel von 220 US-Dollar neu einstieg. MoffettNathanson-Analystin Julie Zhu blieb am Montag bei Hold und erhöhte ihr Kursziel auf 142 US-Dollar.

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Was die KI-Wette für Anleger bedeutet

Für Anleger rückt damit zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, inwieweit die ambitionierten KI-Wachstumserwartungen bereits im Kurs der SpaceX-Aktie eingepreist sind. Die deutlich angehobenen Umsatzprognosen und der geplante Ausbau der Rechenkapazitäten könnten zusätzliches Wachstumspotenzial eröffnen, gleichzeitig hängt deren Realisierung von hohen Investitionen, dem Aufbau entsprechender Chip- und Rechenzentrumsinfrastruktur sowie der weiteren Entwicklung des KI-Geschäfts ab. Auch die zuletzt starke Kursbewegung zeigt, dass die Aktie sensibel auf neue Nachrichten und Analystenschätzungen reagieren kann. Anleger dürften daher insbesondere darauf achten, ob SpaceX die hohen Erwartungen an das KI-Geschäft tatsächlich mit entsprechenden Umsätzen und Ergebnissen untermauern kann.

Für den weiteren Kursverlauf dürften auch der verschobene Starship-Testflug und mögliche konkrete Fortschritte bei den Gesprächen zwischen SK hynix und Intel im Blick bleiben.

Bettina Schneider, Claudia Stephhan, Redaktion finanzen.net

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