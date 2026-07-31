Alibaba-Aktie hebt ab: Was hinter dem neuen KI-Modell Qwen 3.8-Max steckt

KI-Wettlauf

03.08.26 09:32 Uhr

Ein neues KI-Modell lässt die Alibaba-Aktie in Hongkong zum Wochenstart kräftig steigen, doch was steckt wirklich hinter Qwen 3.8-Max?

• Der Markt reagierte positiv auf die Ankündigung, die Aktie stieg in Hongkong zeitweise um 6,67 %, doch der zunehmende Wettbewerbsdruck aus China und den USA bleibt eine Herausforderung.

Alibaba stellt mit Qwen 3.8-Max sein bislang leistungsfähigstes KI-Modell vor

Neuer Schritt im KI-Wettlauf der internationalen Tech-Giganten

Qwen 3.8-Max ab kommender Woche vollständig als Open Source verfügbar

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Alibaba hat mit Qwen 3.8-Max die neueste Version seines KI-Flaggschiffmodells vorgestellt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich dabei um das "bislang leistungsfähigste Modell der Qwen-Serie" - und der Markt reagiert sofort: Die Alibaba-Aktie springt in Hongkong zeitweise um rund 6,67 Prozent auf 124,80 Hongkong-Dollar nach oben. Damit gelingt es einem chinesischen Technologiekonzern einmal mehr, milliardenschwere KI-Ankündigungen unmittelbar in Kursbewegungen umzumünzen.

Was Qwen 3.8-Max leisten soll

Laut Alibaba liefert Qwen 3.8-Max vor allem Verbesserungen in den Bereichen logisches Denken, Programmierfähigkeiten und multimodale Verarbeitung von Text, Bild und Ton. Das Modell basiert auf einer Mixture-of-Experts-Architektur mit 2,4 Billionen Parametern und war bereits am 20. Juli als Vorschauversion erschienen. Die Parameterzahl ist ein Hinweis auf Größe und Komplexität eines KI-Systems. Eine höhere Zahl bedeutet allerdings nicht automatisch eine bessere Leistung. Das erst wenige Wochen zuvor vorgestellte "Kimi K3" des chinesischen Entwicklers Moonshot AI kommt auf 2,8 Billionen Parameter. In mehreren Tests schnitt "Qwen3.8-Max" nach Angaben von Alibaba dennoch besser ab als der heimische Konkurrent. Zudem lag die Gesamtleistung nach unternehmenseigenen internen Tests nur knapp hinter Fable 5 von Anthropic, einem der weltweit führenden KI-Angebote, und damit vor anderen US-Systemen. Auf der Vergleichsplattform Arena.AI war Qwen3.8-Max bei Textaufgaben das bestplatzierte chinesische Modell. Es lag jedoch hinter Modellen des US-Anbieters Anthropic. Besonders stark schnitt es bei der Auswertung von Bildern ab.

Strategische Bedeutung für Alibabas Cloud-Umbau

Für Alibaba ist Qwen 3.8-Max mehr als ein weiteres Sprachmodell. Der Konzern öffnet sein Flaggschiffmodell zunehmend für externe Entwickler über eigene Programmierplattformen und verzahnt es enger mit Alibaba Cloud. Auf der World Artificial Intelligence Conference im Juli hatte das Unternehmen dazu bereits eine sogenannte Agent-Native-Cloud-Suite präsentiert. Ziel ist es, aus Rechenleistung wiederkehrende Erlöse zu erzielen und die Position als KI-Infrastrukturanbieter neben dem klassischen Handelsgeschäft auszubauen.

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Wettbewerbsdruck aus China und den USA - Alibaba-Aktie mittendrin

Der Vorstoß fällt in eine Phase verschärften Wettbewerbs unter chinesischen KI-Anbietern: Das auch von Alibaba mitfinanzierte Startup Moonshot hatte mit seinem Modell Kimi K3 zuletzt für Aufsehen gesorgt. Zugleich bleibt das Verhältnis zu US-Anbietern angespannt. Erst Ende Juni 2026 hatte ein Datenstreit mit Anthropic, das Alibaba eine Kopie geschützter Trainingsdaten vorwarf, den Aktienkurs zeitweise belastete. Der jetzige Vergleich mit Fable 5 dürfte diese Rivalität weiter zuspitzen. Insgesamt sorgte der steigende Wettbewerbsdruck dafür, dass die Alibaba-Aktie an der Börse in Hongkong in den letzten sechs Monaten um rund 22,5 Prozent nachgab.

Ob Qwen 3.8-Max den eigenen Leistungsanspruch halten kann, wird sich zeigen, sobald Alibaba wie angekündigt in der kommenden Woche sowohl das Model vollständig als Open Source veröffentlicht als auch die Modellgewichte. Entwickler können das System dann selbst betreiben und an eigene Anwendungen anpassen. Anleger dürften zudem vor allem darauf achten, ob sich der heutige Kurssprung über den Handelstag hinaus als tragfähig erweist.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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