SAP-Aktie im Blick: CEO warnt vor gefährlicher KI-Abhängigkeit von USA und China

KI-Wettlauf

05.08.26 08:52 Uhr

Europa droht im KI-Wettlauf ins Hintertreffen zu geraten, warnt SAP-Chef Christian Klein. Der Konzern reagiert mit einer KI-Offensive und neuen Einstellungen.

• Klein kritisiert den Ausbau neuer europäischer Rechenzentren und setzt auf praktische KI-Anwendungen statt auf den Ausbau von Infrastruktur, um den Wettbewerb zu stärken.

• Das Unternehmen plant die Einstellung von 400 bis 500 Data Scientists, um die Anwendung von KI voranzutreiben, schließt aber Stellenabbau nicht aus.

• SAP-CEO Christian Klein warnt vor Europas zunehmender Abhängigkeit von KI-Technologien aus den USA und China und betont die Notwendigkeit, schnell zu handeln.

SAP-CEO Klein warnt vor gefährlicher KI-Abhängigkeit Europas von USA und China

SAP will mit 400 bis 500 neuen Data Scientists gegensteuern

Klein schließt trotz KI-Produktivitätsgewinnen einen Stellenabbau nicht aus

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SAP-Chef Christian Klein warnte gegenüber der Süddeutschen Zeitung deutlich vor einer wachsenden Abhängigkeit Europas von amerikanischer und chinesischer künstlicher Intelligenz und machte damit die eigene Konzernstrategie zur politischen Ansage: "Wir müssen schnell agieren, niemand in den USA oder China wartet auf uns. Sie wollen uns alle schlagen", sagte der SAP-Chef laut dem Bericht.

Klein positioniert sich gegen die Rechenzentrums-Logik

Kleins Warnung ist keine neue Position, sie erhält durch seine aktuellen Aussagen aber frisches Gewicht. Bereits im März 2026 hatte der Manager im Podcast von Table.Briefings betont, dass digitale Souveränität für ihn weniger eine Frage des Serverstandorts als der Datenkontrolle sei. Damit widerspricht er im Kern der Forderung von NVIDIA-Chef Jensen Huang, der bei seiner Europareise im Juni 2025 vor fehlenden Rechenkapazitäten gewarnt und neue Partnerschaften für europäische KI-Infrastruktur angekündigt hatte. Klein dagegen hält fünf neue KI-Datenzentren in Europa für überzogen, da die Nachfrage anders als in den USA schlicht fehle.

SAP setzt auf Anwendung statt neue Infrastruktur

Für die eigene Strategie zieht Klein daraus einen klaren Schluss: Europäische Unternehmen sollen bei der angewandten KI vorangehen, statt auf neue Serverfarmen zu warten, wird er von der Süddeutschen Zeitung wiedergegeben. Konkret will SAP 400 bis 500 neue Data Scientists einstellen. Ein Stellenabbau bleibe dennoch möglich, räumte Klein ein, dies zu leugnen wäre nicht ehrlich. Derzeit beschäftigt der Konzern weltweit rund 112.000 Menschen.

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Der Umbau kommt nicht ganz freiwillig: Wegen der neuen Konkurrenz durch reine KI-Anbieter steht SAPs klassisches Geschäftsmodell unter Druck, die SAP-Aktie hat auf XETRA seit Jahresbeginn rund 20 Prozent verloren. Am Mittwoch bewegt sie sich jedoch im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 168,66 Euro und damit um 0,76 Prozent über ihrem jüngsten XETRA-Schluss.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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