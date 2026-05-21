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KI-Wettrüsten

Unverzichtbar für NVIDIA: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte

20.05.26 23:00 Uhr
Die stille Macht der KI-Revolution: TSMC noch vor NASDAQ-Aktie NVIDIA als großer Gewinner der globalen KI-Ökonomie? | finanzen.net

Die erste Phase des KI-Booms war gekennzeichnet von Chatbots, hohen Bewertungen und dem Wettlauf um die leistungsfähigsten KI-Modelle. Doch inzwischen zeichnet sich der nächste Schritt ab.

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• KI-Wachstum wird durch physische Chip- und Packaging-Kapazitäten begrenzt
• TSMC kontrolliert als kritischer Infrastrukturakteur zentrale Technologien
• Macht verschiebt sich von Softwarefirmen hin zu Halbleitern

Immer mehr Analysten und Branchenstrategen gehen laut dem "Wall Street Journal" davon aus, dass nicht mehr nur die Entwickler intelligenter Modelle an der Spitze der kommenden KI-Ära stehen werden, sondern vor allem auch die Unternehmen, die die physische Infrastruktur dieser Systeme kontrollieren. Dabei rückt vor allem der taiwanische Halbleiterkonzern Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ins Rampenlicht.

Die Annahme, dass Konzerne wie TSMC zu den wahren Gewinnern des KI-Wettrüstens werden dürften, basiert auf einer simplen Logik: Moderne KI benötigt enorme Mengen spezialisierter Rechenleistung. Während die erste Generation generativer KI vor allem durch das Training gigantischer Modelle geprägt war, verschiebt sich der Schwerpunkt nun zunehmend in Richtung permanenter Inferenz. KI-Agenten, multimodale Systeme, Echtzeitübersetzung, autonome Industrieanwendungen und personalisierte Modelle erzeugen einen dauerhaft steigenden Bedarf an Hochleistungsrechnern. Damit wächst nicht nur die Nachfrage nach Chips, sondern vor allem nach hochkomplexen Fertigungs- und Packaging-Technologien - und TSMC sitzt genau an diesem neuralgischen Punkt der globalen Wertschöpfungskette.

Der wahre Engpass der KI-Wirtschaft

Noch vor wenigen Jahren galt die Fertigung der modernsten Chips als größter Flaschenhals der Halbleiterindustrie. Inzwischen verschiebt sich dieser Engpass laut "TrendForce" jedoch auch auf einen anderen Bereich: das sogenannte Advanced Packaging. Darunter versteht man Technologien, mit denen verschiedene Chipkomponenten - etwa Grafikprozessoren und Hochleistungsspeicher - in extrem dichter Bauweise miteinander verbunden werden.

Besonders entscheidend ist dabei die CoWoS-Technologie ("Chip-on-Wafer-on-Substrate") von TSMC, die inzwischen als Schlüsselkomponente moderner KI-Systeme gilt. Ohne diese Packaging-Technologie könnten viele moderne KI-Beschleuniger praktisch nicht gebaut werden. Das betrifft unter anderem die Systeme von NVIDIA, deren Blackwell-Architektur als Grundlage zahlreicher kommender KI-Rechenzentren gilt. Doch auch Unternehmen wie AMD, Broadcom oder QUALCOMM sind zunehmend auf TSMCs Packaging-Ökosystem angewiesen.

Die Branchenanalysten von "TrendForce" weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Nachfrage nach CoWoS-Kapazitäten derzeit deutlich schneller wachse als die verfügbaren Produktionsmöglichkeiten. Die Folge ist eine bemerkenswerte Machtverschiebung: Nicht mehr allein das Chipdesign entscheidet über den Erfolg im KI-Zeitalter, sondern die Fähigkeit, diese Designs überhaupt industriell in großem Maßstab produzieren zu können.

Vom Auftragsfertiger zum strategischen Infrastrukturkonzern

Über Jahrzehnte galt TSMC vor allem als klassischer Auftragsfertiger ("Foundry") für andere Technologieunternehmen. Dieses Bild greift heute jedoch zu kurz. Denn die nächste Generation der KI-Hardware besteht nicht mehr aus einzelnen Chips, sondern aus hochintegrierten Systemarchitekturen.

TSMC entwickelt sich dadurch schrittweise vom Fertigungsdienstleister zu einer Art Infrastrukturplattform für künstliche Intelligenz. Neben dem Zugang zu den modernsten Halbleiterstrukturen im 3-Nanometer- und künftig 2-Nanometer-Bereich kontrolliert das Unternehmen inzwischen auch zentrale Technologien wie SoIC ("System on Integrated Chips"), InFO ("Integrated Fan-Out") und eben CoWoS. Laut "TrendForce" sei dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten wie Samsung Electronics oder Intel, die weiterhin mit Herausforderungen bei Yield-Raten und Skalierung kämpfen. Dies habe zu einer "Single-Supplier-Dynamik" geführt, die von TSMC dominiert werde.

Die neue Knappheit im KI-Zeitalter

In der Technologiebranche galt Software jahrzehntelang als nahezu unbegrenzt skalierbar. KI verändert diese Dynamik jedoch grundlegend. Denn moderne KI-Modelle benötigen nicht nur enorme Mengen an Strom, sondern auch hochspezialisierte physische Hardware. Genau daraus entsteht eine neue Form strategischer Knappheit. Berichten von "TrendForce" zufolge reservieren große Cloud- und KI-Unternehmen inzwischen Produktionskapazitäten Jahre im Voraus. Gleichzeitig bleiben moderne Packaging-Lösungen trotz massiver Investitionen knapp. Das Unternehmen für Tech-Analyse und -Beratung beschreibt die Entwicklung bereits als eine Art "Wettrüsten in der Lieferkette" innerhalb der KI-Industrie.

Für TSMC bedeutet dies eine außergewöhnlich starke Marktposition. Denn je stärker KI zur Basistechnologie der Weltwirtschaft wird, desto wertvoller werden die Unternehmen, die den Zugang zu dieser Infrastruktur kontrollieren.

Warum Investoren zunehmend auf TSMC blicken

Die eigentliche Investmentthese rund um TSMC basiert deshalb weniger auf klassischen Halbleiterzyklen als auf einer langfristigen makroökonomischen Verschiebung. Viele Investoren betrachten künstliche Intelligenz inzwischen nicht mehr als bloßen Softwaretrend, sondern als zukünftige Infrastruktur - vergleichbar mit Elektrizität, Telekommunikation oder Cloud-Computing. Sollte sich diese Sichtweise bestätigen, würde Rechenleistung zu einer dauerhaft knappen Ressource werden - und nicht zwangsläufig jene Unternehmen am stärksten profitieren, die die sichtbarsten KI-Anwendungen entwickeln, sondern diejenigen, die die technologische Basis bereitstellen.

Auch die aktuelle Analystenlandschaft bleibt daher für TSMC überwiegend klar positiv: Mehrere große Häuser wie Barclays und Bank of America haben hohe Kursziele für den TSMC ADR vergeben und verweisen dabei vor allem auf die anhaltende Knappheit bei den fortschrittlichen Fertigungskapazitäten sowie auf die stark steigende Nachfrage im Bereich KI- und High-Performance-Computing-Chips. Im Durschnitt liegt das Kursziel laut "TipRanks" bei 465,00 US-Dollar - und signalisiert somit ein Aufwärtspotenzial von 14,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs des ADR an der NYSE von 407,15 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 21. Mai 2026).

TSMC selbst hat laut "Reuters" im Mai seine Prognose für den globalen Halbleitermarkt erhöht und glaubt nun, dass dieser bis 2030 ein Volumen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar (zuvor 1 Billion US-Dollar) erreichen könnte, maßgeblich getrieben durch künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing. Bereits im Zeitraum von 2022 bis 2026 dürfte laut TSMC außerdem die Nachfrage nach Wafern für KI-Beschleuniger um das Elffache wachsen, die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Kapazitäten für die CoWoS-Packaging-Technologie des Unternehmens wird für den Zeitraum von 2022 bis 2027 mit mehr als 80 Prozent vorhergesagt.

Sollte sich all dies tatsächlich bewahrheiten, dürfte der wahre Gewinner der KI-Revolution nicht im Silicon Valley sitzen, sondern in den Reinräumen taiwanischer Chipfabriken.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

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