Kiatnakin Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Kiatnakin Bank äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,78 THB, nach 2,02 THB im Vorjahresvergleich.
Kiatnakin Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,47 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,74 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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