Kiatnakin Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kiatnakin Bank hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 THB erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Kiatnakin Bank mit einem Umsatz von insgesamt 9,47 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,74 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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