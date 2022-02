'Kicker': Herthas Ersatztorwart Lotka vor Wechsel nach Dortmund

BERLIN (dpa-AFX) - Marcel Lotka von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wechselt nach Informationen des "Kicker" in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Beim BVB soll der 20-Jährige für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kommen. Lotka hatte am Samstag sein Bundesliga-Debüt für die Berliner gefeiert und beim 0:3 in Freiburg trotz der klaren Niederlage einen guten Eindruck hinterlassen. Sein Vertrag bei der Hertha läuft nach der Saison aus.

In Berlin ist Lotka hinter Alexander Schwolow, Oliver Christensen, Rune Jarstein und Nils Körber eigentlich nur Torwart Nummer fünf und spielte bislang für das Regionalliga-Team. Da aber alle anderen vier Schlussmänner krank, verletzt oder noch im Aufbautraining waren, kam der Pole zu seiner Bundesliga-Premiere. Trainer Tayfun Korkut bezeichnete ihn anschließend als "Lichtblick". Informationen zu dem bevorstehenden Wechsel von den Vereinen gab es noch nicht./aer/DP/he