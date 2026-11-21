Kidoz: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Kidoz hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz wurde auf 5,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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