KIDZ AI B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KIDZ AI B veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,00 USD gegenüber 13565445033,91 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat KIDZ AI B mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Redaktion Finanzen.net