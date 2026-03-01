DAX23.610 -0,1%Est505.765 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.936 +0,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl96,17 +2,7%Gold5.182 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kiel Institut senkt Wachstumsprognose für Deutschland 2026

12.03.26 10:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr wegen des Iran-Kriegs gesenkt, aber die für das nächste Jahr leicht angehoben. Wie die Konjunkturforscher in ihrer Frühjahrsprognose mitteilten, rechnen sie nun mit einem Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 (bisher: 1,0) Prozent 2026 und um 1,4 (1,3) Prozent 2027. Zugleich wurde die Inflationsprognose für 2026 auf 2,5 (1,8) Prozent angehoben und die für 2027 mit 2,1 Prozent bestätigt.

Wer­bung

"Impulse werden vor allem von der expansiven Finanzpolitik ausgehen. Eine breit angelegte, kräftige Erholung ist aber noch außer Reichweite, da die strukturellen Probleme, die sich in dem deutlichen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit manifestieren, weiter bremsen", heißt es in dem Bericht. So gebe es bislang kaum Anzeichen dafür, dass die Unternehmen beabsichtigten, ihre Investitionen und Beschäftigung spürbar auszuweiten." Neuer Gegenwind drohe durch den militärischen Konflikt im Iran, der die Rohstoffpreise spürbar habe steigen lassen.

Das Kiel Institut unterstellt für seine Prognosen, dass die Rohstoffpreisanstiege - entsprechend den Markterwartungen seit Beginn des Konflikts - nur für wenige Monate deutlich erhöht bleiben werden. In diesem Szenario ist für das laufende Jahr ein Kaufkraftentzug in Höhe von 0,6 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen, der die wirtschaftliche Aktivität spürbar dämpft, aber nicht einbrechen lässt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)