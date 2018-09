Kieler Ministerium dringt auf Direktvermarktung von Windstrom

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Technologie-Staatssekretär Thilo Rohlfs hat die Bundesregierung aufgefordert, so schnell wie möglich Voraussetzungen für eine Direktvermarktung von Windstrom zu schaffen. "Nur wenn Öko-Strom vom Produzenten direkt in Richtung Großverbraucher oder Industriekunden vermarktet werden kann, werden wir langfristig ohne Subventionen nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) auskommen", sagte Rohlfs am Donnerstag nach Angaben seines Ministeriums.

Als Beispiel nannte der Staatssekretär den holländischen Windpark im Wieringermeer, den derzeit der Anlagenhersteller Nordex im Auftrag von Vattenfall aufbaut. Statt über Fördergelder habe der schwedische Konzern als günstigster Anbieter den Zuschlag für das 200-Millionen-Projekt über Ausschreibungen erhalten. Wenn der Park kommendes Jahr ans Netz gehe, werde der gesamte Strom per Direktabnahme-Vertrag an Microsoft geliefert. "Das ist der richtige Weg in die von der Branche ersehnte Unabhängigkeit von Subventionen."/wsz/DP/she