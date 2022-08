Kiew: 50 türkische Militärtransporter erhalten

GO

Heute im Fokus

Warten auf Inflationsdaten: Dow etwas leichter erwartet -- DAX tiefer -- Trotz Millionenverlust bleibt Continental optimistisch -- Munich Re beim Gewinn über Erwartungen -- VW, Google, Airbus im Fokus

Micron plant Milliardeninvestition in den USA. Europäischer Gas-Notfallplan in Kraft getreten. Scout24 steigert Gewinn dank lukrativen Premium-Abos. HAMBORNER REIT veröffentlicht Details zu Jahresprognose. CEWE wächst im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen. Trotz mehr Umsatz rutscht Fraport in die roten Zahlen.