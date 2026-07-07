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Kiew berichtet von Angriffen gegen russische Tanker

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigener Darstellung mehrere Tanker der russischen Schattenflotte im Asowschen Meer angegriffen und beschädigt. Bei dem nächtlichen Drohnenangriff seien insgesamt acht Tanker angegriffen worden, teilte der Chef der Drohnentruppen, Robert Browdi, auf Telegram mit. Die Schiffe seien nunmehr manövrierunfähig. "Der Kampf um das Benzin für die Krim im Asowschen Meer geht weiter."

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Von russischer Seite gab es dazu keine Stellungnahme. Auch von unabhängiger Seite war keine Bestätigung möglich.

Nach Browdis Darstellung wurden bei dem Angriff auch ein Trockengutfrachter und eine Fähre getroffen. Auch dazu war keine unabhängige Bestätigung erhältlich./cha/DP/jha

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