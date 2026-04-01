DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 -4,1%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.633 -2,4%Euro1,1723 +0,1%Öl108,1 +2,1%Gold4.680 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Organon-Aktie explodiert: Sun Pharmaceutical greift für Milliarden-Übernahme zu Organon-Aktie explodiert: Sun Pharmaceutical greift für Milliarden-Übernahme zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kiew bestellt Israels Botschafter wegen Getreideschiff ein

27.04.26 22:00 Uhr

KIEW/JERUSALEM (dpa-AFX) - Das ukrainische Außenministerium in Kiew hat den israelischen Botschafter Michael Brodsky einbestellt. Hintergrund ist der Vorwurf, Getreide aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu beziehen. "Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel bergen das Potenzial, beiden Ländern zugutekommen, und Russlands illegaler Handel mit gestohlenem ukrainischem Getreide sollte diese nicht untergraben", schrieb Außenminister Andrij Sybiha aufder Plattform X.

Es sei trotz ukrainischer Warnungen bereits ein zweites Schiff mit "gestohlenen Waren" im israelischen Hafen Haifa eingetroffen. "Wir warnen Israel erneut davor, das gestohlene Getreide anzunehmen und damit unseren Beziehungen zu schaden", fügte Sybiha hinzu.

Israel reagierte umgehend auf die Vorwürfe. "Behauptungen sind keine Beweise", schrieb Außenminister Gideon Saar ebenfalls auf X. Er mahnte an, dass diplomatische Beziehungen nicht in sozialen Netzwerken oder Medien geführt würden. "Sie haben nicht einmal ein Rechtshilfeersuchen gestellt", schrieb er. Die Angelegenheit werde von den israelischen Behörden überprüft.

Fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ist seit der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 und dem Einmarsch von 2022 unter Kontrolle Moskaus. Die Ukraine betrachtet den Handel mit Gütern aus den besetzten Gebieten als illegal. Israels Beziehungen zu Russland sind überwiegend pragmatisch, vor allem im Kontext der russischen Präsenz in Nahost. Für Spannungen sorgt jedoch Moskaus Nähe zu Israels Erzfeind Iran und dessen Verbündeten./ast/DP/he