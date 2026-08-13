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Kiew erhält 261 Soldatenleichen zurück - Moskau 24

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut Soldatenleichen von Russland erhalten. Die sterblichen Überreste von 261 Gefallenen, bei denen es sich laut der russischen Seite um ukrainische Soldaten handeln könnte, seien Kiew übergeben worden, teilte der Stab für Kriegsgefangenenbelange mit. Russland erhielt nach Angaben aus Moskau im Gegenzug von der Ukraine 24 Leichen zurück.

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In Kiew gab der Stab bekannt, dass Ermittler und Gerichtsmediziner nun die Toten identifizieren würden. Vermittelt habe den Austausch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, hieß es. Zuletzt hatte es im Juli eine Übergabe von Leichen gegeben. Neben Gefangenenaustauschen und Familienzusammenführungen gehören diese Rückführungen zu den verbliebenen humanitären Kontakten zwischen den Kriegsparteien.

In dem seit fast viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind bisher nach Schätzungen unabhängiger Experten Hunderttausende Soldaten gefallen. Vor allem Russland nennt seit Jahren keine Zahlen mehr zu den getöteten Soldaten in den eigenen Reihen. Für die Ukraine hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj im Februar von 55.000 gefallenen Verteidigern gesprochen. Experten gehen davon aus, dass es deutlich mehr sind./mau/DP/stk

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