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Kiew kritisiert Aufhebung von EU-Strafmaßnahmen gegen Russen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aufhebung von EU-Strafmaßnahmen gegen zwei russische Milliardäre hat die Ukraine als "beschämend und nicht zu rechtfertigen" bezeichnet. "Moskau feiert, weil es erreicht hat, was es wollte: ein Gefühl der Straffreiheit, die Demütigung der EU und Uneinigkeit unter den Europäern", schrieb Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Der Diplomat forderte "alle" EU-Mitglieder dazu auf, nun eigene nationale Sanktionen gegen die beiden Russen zu verhängen.

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Zuvor hatte die Europäische Union nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen die russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman aufgehoben. Gleichzeitig wurden Maßnahmen gegen rund 3.000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert. Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/nas

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