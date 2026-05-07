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Kiew: Opferzahl nach russischen Angriffen steigt

02.07.26 07:23 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Nach den heftigen russischen Angriffen in der Nacht steigen die Opferzahlen in der Ukraine am Morgen weiter. Inzwischen seien allein in Kiew zehn Tote aus den Trümmern geborgen worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Insgesamt seien mindestens 56 Menschen zu Schaden gekommen, darunter auch 2 Kinder, schrieb der Militärgouverneur Kiews, Tymur Tkatschenko.

Kiew war das Hauptziel der Angriffe in der Nacht. Russland hat ukrainischen Angaben nach bei der Attacke neben Kampfdrohnen auch Marschflugkörper und Raketen eingesetzt. Mehrere Wohnhäuser wurden zerstört. Die Rettungshelfer suchen weiter nach Toten und Verletzten unter den Trümmern.

Neben Kiew traf es im Nordosten der Ukraine auch die vor dem Krieg zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw, sowie Saporischschja im Südosten des Landes. Der Gouverneur von Saporischschja, Iwan Fedorow, schrieb am Morgen von drei Verletzten infolge russischer Angriffe./bal/DP/zb