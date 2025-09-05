DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.088 -0,3%Euro1,1723 +0,1%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Microsoft 870747 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket in Höhe von einer Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket in Höhe von einer Billion Dollar in Aussicht
Volkswagen-Aktie: Sachsens Betriebsratschef tritt zurück Volkswagen-Aktie: Sachsens Betriebsratschef tritt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Neukundenbonus bei finanzen.net zero: Hol Dir Deinen Bonus und spare dauerhaft Gebühren!

Kiew sieht neue russische Taktik bei Pokrowsk

06.09.25 19:07 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Nach monatelangen schwere Kämpfen um die Stadt Pokrowsk im Südosten der Ukraine hat die russische Armee nach Erkenntnissen der ukrainischen Streitkräfte ihre Taktik geändert. Eine vor kurzem in das Gebiet verlegte Einheit russischer Marineinfanterie versuche nunmehr, in kleinen Gruppen so tief wie möglich in die Stadt einzudringen, teilte die für das Gebiet zuständige ukrainische Luftlande-Einheit mit. Deren vorrangiges Ziel sei, sich den Positionen der ukrainischen Artillerie und Drohnenkontrolleure zu nähern.

Wer­bung

Daneben versuchten die russischen Truppen, die ukrainischen Verteidigungslinien aufzusplittern und sich in neuen Stellungen festzusetzen. Mit dem verstärkten Einsatz von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen versuche das russische Militär zudem, die Stadt Pokrowsk und ihre Verteidiger vollständig einzukesseln. "Nach vorliegenden Informationen plant Russland, seine Truppen in der Region Donezk für einen sogenannten "Entscheidungsdurchbruch" einzusetzen", heißt es in der auf Facebook veröffentlichten Mitteilung.

Es gibt keine aktuelle, unabhängige Einschätzung der tatsächlichen Lage bei Pokrowsk. Zuletzt hieß es vom Institut für Kriegsstudien in Washington (ISW) am Freitag, Russland rücke bei Pokrowsk vor und russische Soldaten hätten auch in der Nähe von Pokrowsk selbst angegriffen.

Die russische Armee versucht bereits seit Monaten, den Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk zu erobern. Im Verlauf der für beide Seiten verlustreichen Kämpfe ist die Stadt bereits weitgehend zerstört worden./cha/DP/mis