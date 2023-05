Kiew: Ukrainische Truppen rücken bei Bachmut weiter vor

KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Militär stößt nach eigener Darstellung in schweren Kämpfen bei Bachmut weiter vor. "In einigen Gebieten sind unsere Truppen um bis zu einem Kilometer vorgerückt", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Donnerstagabend auf Telegram. Um seine Positionen zu festigen, habe das russische Militär inzwischen die meisten seiner Reserven nach Bachmut verlegt.

Die russischen Gegenangriffe zur Rückeroberung verlorener Stellungen vor allem im Süden von Bachmut seien abgeschlagen worden.

"Die Verteidigung von Bachmut und seinen Vorstädten erfüllt ihre militärischen Ziele", kommentierte Maljar und deutete weitere Operationen der ukrainischen Streitkräfte an. "Wir gewinnen derzeit Zeit für bestimmte geplante Aktionen."/cha/DP/ngu