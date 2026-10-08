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Kiew und ukrainische Regionen nach Angriffen ohne Strom

KIEW (dpa-AFX) - Für die Ukraine bringen die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Energieversorgung wieder mehr Stromausfälle und Abschaltungen. In der Hauptstadt Kiew und in einigen Landkreisen im Umland sei der Strom notfallmäßig abgeschaltet worden, teilte Vizeenergieminister Artem Nekrassow auf Telegram mit. Der russische Beschuss habe Anlagen beschädigt, es gebe Spannungsabfälle im Hochspannungsnetz.

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Für die Millionenstadt bedeutete dies, dass in einigen Teilen auch die Pumpen der Wasserversorgung ausfielen. Bei Luftangriffen auf Kiew am Mittwochabend waren zwei Menschen getötet worden, wie der Zivilschutz mitteilte. Eine Drohne hatte ein Hochhaus getroffen.

Frontnahe Gebiete ohne Strom

Auch in den frontnahen Gebieten Sumy, Charkiw, Donezk und Saporischschja brach nach russischen Angriffen die Stromversorgung zusammen. Soweit die Sicherheitslage es zulasse, werde an der Wiederherstellung gearbeitet, sagte Nekrassow.

Weil die Stromverteilung im Land gestört sei, müsse der Verbrauch in mehreren Regionen für Gewerbe wie private Verbraucher eingeschränkt werden. Dies geschehe schichtweise, sagte der Vizeminister.

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Die Ukraine hat damit gerechnet, dass die russische Armee mit Beginn der kalten Jahreszeit ihre Angriffe auf das Energienetz wieder verstärkt. Seit den Zerstörungen im vergangenen Winter sind einige Kraftwerke repariert worden. Kleinere, dezentrale Kapazitäten zur Stromversorgung wurden aufgebaut.

Trotzdem wird das Netz vor großen Belastungen stehen. Nach Beobachtung der ukrainischen Flugabwehr setzt die russische Armee Drohnen mit einer Zusatzvorrichtung ein, die Hochspannungsmasten und -leitungen zerstören. Russland versucht seit mehr als viereinhalb Jahren, das Nachbarland in einer großangelegten Invasion zu unterwerfen./fko/DP/nas

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