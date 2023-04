Kiew verbietet Bootsfahrten im südukrainischen Gebiet Cherson

GO

Heute im Fokus

UPS peilt unteres Ende der Umsatzprognose an. Dow vermeldet Quartalsverlust. McDonald's kann hohe Nachfrage halten - trotz Preiserhöhungen. 3M kündigt weitere Stellenkürzungen an. GE HealthCare im ersten Quartal mit Umsatzplus. Credit Suisse-Anleger gehen gegen Übernahme durch UBS vor Gericht. Goldman Sachs hebt wegen "anhaltender Dynamik im Cloud-Geschäft" SAP-Kursziel an.