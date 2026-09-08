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Kiew: Verletzte nach russischem Drohnenangriff auf TV-Sender

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff ist das Gebäude des Fernsehsenders "My - Ukrajina" ("Wir sind die Ukraine") in Kiew beschädigt worden. "Einfach am helllichten Tag, als die Journalisten auf Sendung waren", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Fünf Menschen seien verletzt worden. Selenskyj warf Russland vor, den Fernsehsender gezielt angegriffen zu haben. "Darauf muss es eine Reaktion von Europa und der Welt geben", verlangte der Staatschef. Der TV-Kanal produziert gemeinsam mit mehreren anderen Sendern ein Nachrichtenprogramm.

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Der Generalproduzent des Senders, Jurij Suhak, sprach ebenfalls von einem direkten Angriff. "Dieses Mal war es gezielt in den Nachrichtenraum", sagte er. Bereits Mitte August seien bei einem Angriff Fenster des Gebäudes durch die Druckwelle einer Explosion beschädigt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die russische Invasion./ast/DP/stw

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