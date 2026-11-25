KIEW/SAMARA (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben des Kiewer Generalstabs bei Gegenangriffen mehrere Kampfjets und zwei Raffinerien in Russland beschädigt. Ukrainische Attacken hätten einen Militärflugplatz in der russischen Region Nischni Nowgorod getroffen, teilte der Generalstab mit. Von dort würden Kampfjets MiG-31 mit Hyperschallraketen vom Typ Kinschal aufsteigen, um die Ukraine anzugreifen. Drei dieser Kampfjets und zwei Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-34 sollen demnach nicht mehr flugfähig sein. Das Ausmaß der Schäden werde noch präzisiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Werbung

Das russische Verteidigungsministerium nannte in seiner täglichen Aufzählung der Regionen, über denen ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien, auch das Gebiet Nischni Nowgorod. Weitere Angaben aus Russland gab es zunächst nicht.

Angriffe auch auf Raffinerien

Der Generalstab sprach außerdem unter anderem von Angriffen auf zwei Raffinerien im russischen Gebiet Samara. In der Folge sei es zu Bränden gekommen. Den Angaben nach wurden bei der Raffinerie in der Gebietshauptstadt Samara eine Verarbeitungsanlage und zwei Tanks getroffen. Ein Feuer sei festgestellt worden. Bei der Raffinerie in Sysran war die Rede von einem Großbrand und mehreren getroffenen Anlagen.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete mit Verweis auf Behördenangaben, dass infolge ukrainischer Drohnenangriffe auf die Region Samara ein Mensch ums Leben gekommen sei. Über dem Gebiet seien mehr als 145 ukrainische Drohnen abgewehrt worden. Zudem seien sechs mehrstöckige Wohnhäuser beschädigt worden.

Werbung

Beide Raffinerien waren schon mehrfach in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Angriffe. Kiew setzt in seinem Abwehrkampf vor allem auf Angriffe auf die russische Öl- und Gasindustrie. Damit sollen einerseits der Nachschub für russische Truppen erschwert und andererseits die Einnahmen aus dem Energiegeschäft für Moskaus Kriegskasse geschmälert werden. Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/mis